Markt Allhau befleckt die weiße Weste des SV Oberwart

Wieder einmal eine Begegnung David gegen Goliath und dazu noch ein Derby, der UFC Markt Allhau empfing in der Burgenlandliga den Tabellenführer aus Oberwart und würde kaum eine Chance haben, gegen den übermächtigen Gegner zu punkten. Aber die Hausherren wuchsen über sich hinaus und konnten gegen die Oberwarter einen Punkt erhaschen und mit etwas mehr Glück wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Das Ausgleichstor fiel in der Nachspielzeit.

Erste Halbzeit war kampfbetont

An die 700 Zuschauer sind in die Z-Immobilien-Arena gepilgert und sahen ein - wie erwartet - intensives und kampfbetontes Spiel, bei dem die Gäste eine leichte Überlegenheit auf dem Spielfeld hatten, aber die Heimischen kämpften aufopfernd um jeden Ball, sodass den Gästen in der ersten Halbzeit kaum Kombinationen gelangen. In der 17. Minute musste Michael Strobl von Markt Allhau verletzungsbedingt den Platz verlassen, für ihn kam Franz Weber ins Spiel. Lukas Kantauer, Thomas Herrklotz und Andreas Radics hatten die wenigen Tormöglichkeiten, aber der Goalie der Heimischen, Florian Tripaum, wuchs über sich hinaus und machte die Torchancen zunichte. So wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Es kommt mehr Bewegung ins Spiel

Natürlich hatten die Gäste mehr Anteile am Spielgeschehen, hatten auch eine Torchance, Bernd Kager traf mit dem Kopf nur die Latte. Und dann kam der Auftritt der Hausherren, Aleksander Palamar tankte sich auf der linken Seite durch, sein gekonnter Lupfer erreichte Michal Kozak, den Markt Allhauer Schützen vom Dienst, und der hatte keine Mühe, den Ball im Tor der Gäste unterzubringen. Oberwart wirft jetzt alles nach vorne, Trainer Florian Hotwagner bringt mit Dominik Doleschal und Lukas Zapfel zwei frische Kräfte in die Partie. Obwohl die Überlegenheit von Oberwart immer größer wird, müssen die Auswärtigen aufpassen, denn die Konter der Heimischen sind brandgefährlich. Eine große Möglichkeit hatten die Hausherren kurz vor dem Spielende, als der Schiri einen aussichtsreichen Angriff der Hausherren wegen einem angeblichen Abseits abpfiff. In der Nachspielzeit bekamen die Oberwarter noch einen Freistoß nahe der Strafraumgrenze zugesprochen, Goalgetter Thomas Herrklotz schnappte sich das Leder, gefühlvoll über die Mauer gezirkelt landete das Leder im Tor der Hausherren zum 1:1-Ausgleich. Nach dem Spielverlauf ein verdientes, aber auch glückliches Remis für den Tabellenführer.

Bruno Friesenbichler, Trainer UFC Markt Allhau:

„Es war sehr schade, dass wir in der Nachspielzeit den Ausgleichstreffer hinnehmen mussten. Wir sind mit Respekt, aber auch konzentriert in die Begegnung gegangen, haben dem Gegner nicht viele Torchancen zugelassen. Wenn uns jemand vor dem Spiel gesagt hätte, ein Punkt gegen Oberwart, hätten wir ihn sofort genommen, nun haben wir zwei Punkte verloren. Unsere Leistung heute war ein riesiges Ausrufezeichen. Der gesamten Mannschaft gebührt ein Pauschallob.“

Die Besten: Florian Tripaum (T)

Peter Lehner, Sportkoordinator SV Oberwart:

„Es war nicht unsere beste Performance, die wir am heutigen Tag abgeliefert haben, aber es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben leider vor der Pause nicht richtig in die Partie hineingefunden, teilweise überhastet agiert und unsere vorhandenen Chancen einfach nicht in Tore ummünzen können. Die Mannschaft hat auch nach dem Rückstand nie aufgesteckt und im dritten Spiel hintereinander ein 0:1 wettgemacht.“

Die Besten: Stefan Wessely (M)

