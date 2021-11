2:0-Erfolg: UFC Markt Allhau ringt SC Pinkafeld nieder

Details Sonntag, 07. November 2021 12:07

Kann Trainer Bruno Friesenbichler seine Mannschaft, den UFC Markt Allhau, noch einmal motivieren, damit sie mit einem Sieg in die Winterpause der Burgenlandliga geht oder wahren die Gäste aus Pinkafeld ihre Chance, mit dem Spitzentrio auf Tuchfühlung zu bleiben? Die Hausherren überraschten mit einer kompakten Mannschaftsleistung und nahmen dem Favoriten dank der zwei Tore von Aleksander Palamar und der Top-Leistung von Goalie Florian Tripaum die drei Punkte ab.

Die Gäste begannen stürmisch

Pinkafeld hatte zwei Strafraumszenen gleich zu Beginn der Begegnung. Jedes Mal war Anze Kosnik beteiligt, der jetzt doch mitspielen kann, der Slowene im Dress von Pinkafeld ließ den Ball jedes Mal gefährlich für einen Mitspieler abprallen, die jedoch nicht richtig an den Ball kamen. In der 6. Minute wurde Jura Stimac im Strafraum der Hausherren gefoult, den dafür verhängten Elfmeter konnte der heute überragende Goalie Florian Tripaum halten. Nun kamen die Hausherren besser ins Spiel und hatten ihrerseits einige gute Tormöglichkeiten, zum Beispiel in der 30. Minute, nachdem die Abwehr der Gäste den Ball nicht wegbringt, landet dieser bei Michal Kozak, der aus einem Meter Entfernung den Ball direkt Goalie Andi Diridl in die Hände schießt. Ab diesem Zeitpunkt plätscherte das Spiel ohne weitere Höhepunkte bis zum Pausenpfiff so vor sich hin. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Frühes Tor der Hausherren nach Wiederbeginn

In der 49. Minute der erste Torjubel für den Anhang der Heimischen, Aleksander Palamar kann sich auf der linken Angriffsseite gegen zwei Pinkafelder durchsetzen und in den Strafraum eindringen. Mit einem satten Schuss gelingt es ihm Goalie Andi Diridl zu bezwingen und es steht 1:0 für Markt Allhau. Und weil es so schön für die Hausherren war, setzte Aleksander Palamar noch einen drauf und erzielte aus kurzer Distanz die 2:0-Führung für die Einheimischen. In der 76. Minute jubelt der Anhang der Allhauer zum dritten Mal, aber verfrüht, denn der Treffer wird vom Schiedsrichter Fatih Tekeli wegen Abseits nicht anerkannt. Bis zum Schlusspfiff gab es Torraumszenen für Hüben wie Drüben, welche aber keinen Torerfolg brachten, sodass mit dem 2:0 für die Hausherren die Begegnung beendet wurde.

Bruno Friesenbichler, Trainer UFC Markt Allhau:

„Trotz der abermals vielen Umstellungen innerhalb der Mannschaft war es ein sehr gutes Spiel und das Team hat extrem diszipliniert gespielt und eine hervorragende Leistung gezeigt und schließlich war das ein verdienter Sieg. Wir haben heute ein gutes Rezept gehabt und die Leistung der Einzelspieler und der Teamgeist war einmalig, der Mannschaft gebührt ein Pauschallob.“

Die Besten: Aleksander Palamar (M), Florian Tripaum (T) Michal Kozak (ST)

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Das Spiel hat für uns nicht gut angefangen, bereits in der 5. Minute hat Christian Saurer einen Elfmeter verschossen, außerdem mussten wir drei verletzte Stammspieler vorgeben. Dieses Spiel war eine Schlacht, mit fußballerischem Glanz hatte das wenig zu tun. Markt Allhau hat aber verdient gewonnen.“

