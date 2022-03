Gerechtes Remis zwischen Klingenbach und Oberwart

Details Samstag, 05. März 2022 15:45

Im Grenzlandstadion in Klingenbach empfing der auf eigenem Rasen noch unbesiegte ASK den Spitzenreiter aus Oberwart zum ersten Schlagerspiel der Saison. In der Burgenlandliga setzte es für die Hatzl-Elf in den vergangenen zwei Begegnungen gegen Oberwart saftige Niederlagen, zum Auftakt der Rückrunde wollte man auf jeden Fall mindestens einen Punkt gegen den Titelaspiranten holen. Bei schwierigen Platzverhältnissen konnten beide Mannschaften kein gelungenes Kombinationsspiel aufziehen, hohe Bälle in die gegnerische Spielhälfte waren das Allheilmittel.

Leichte Feldüberlegenheit für die Gäste

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, ein Tor für die Hausherren in der 2. Minute wurde wegen Abseits berechtigterweise nicht gegeben. Die Auswärtigen hatten in der ersten Halbzeit eine leichte Feldüberlegenheit, konnten mit einigen guten Torchancen durch Thomas Herrklotz aufwarten, einmal hielt Torhüter Stefan Schuller, das andere Mal grätschte ein Verteidiger den Ball weg. Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe Andreas Radics den Ball nach einem Zuckerpass von Noel Kustor zur 1:0-Führung im Tor der Hausherren versenkte. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Mirza Sejmenovic nach einer Flanke im Strafraum umgestoßen, den fälligen Strafstoß verwandelte der Gefoulte souverän zum 1:1-Ausgleich (42.). In der 45. Minute gab es eine Riesenchance für die Heimischen, als Alexander Hofleitner allein auf Goalie Tobias Bencsics zusteuerte, aber den Ball nicht im Tor der Gäste unterbringen konnte. Mit dem 1:1 wurden die Seiten gewechselt.

Standardsituationen bestimmten das Spiel

In der zweiten Halbzeit kamen die Auswärtigen mit Standardsituationen gefährlich vor das Tor der Hausherren, aus dem Spiel heraus geschah fast nichts. Die Hatzl-Truppe verteidigte bravourös, ließ keine Torchancen zu und hatte durch den gerade zuvor eingewechselten Marco Laubner in der 82. Minute eine hochkarätige Torchance, die aber vergeben wurde.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach

„In Summe gesehen war es ein gerechtes Unentschieden, optisch hatte Oberwart mehr vom Spiel gehabt, besonders in der ersten Halbzeit. Wir waren aber gut organisiert, sind defensiv gut gestanden und haben wenig Torchancen für die Gäste zugelassen. Wir haben heute gezeigt, dass wir jeder Mannschaft Schwierigkeiten bereiten können und zurecht auf dem 6. Tabellenplatz sind."

Die Besten: Alexander Hofleitner (ST), Frantisek Lady (M), Jonas Kilian Ivancsits (V), Jakub Valek (V)

Peter Lehner, sportlicher Leiter SpG Oberwart/Rotenturm

„Es war ein zerfahrenes Spiel, weil die Bodenverhältnisse nicht mehr zuließen, Klingenbach war wie erwartet sehr aggressiv, hat keinen Wert auf eigene Kombinationen gelegt. In der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, habe einige Torchancen kreiert, leider haben wir nur ein Tor erzielt. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr ins letzte Drittel gekommen, hatten keinen zwingenden Torabschluss."

Der Beste: Andreas Radics (M)