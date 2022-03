Der SV Güssing legte seinen Heimkomplex ad acta: 3:2 Heimsieg gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Details Sonntag, 06. März 2022 16:36

Kellerduell im VULCOLOR-Stadion Güssing zum Auftakt der Rückrunde in der Burgenlandliga. Mit dem SV Güssing und die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach trafen am heutigen Samstag zwei Mannschaften aufeinander, die mitunter direkt im erbitterten Abstiegskampf verwickelt sind. Zugleich bot sich heute sinngemäß für eines der Teams die Chance, mit einem vollen Erfolg für ungemein wichtige Punkte und damit auch für ein kräftiges Lebenszeichen im ohnehin dicht gedrängten Tabellenkeller zu sorgen. Dies gelang letztlich nur den Hausherren, welche sich damit einen äußerst positiven Start ins Frühjahr bescherten.

Hausherren waren von Beginn an überlegen

Bereits in den ersten Minuten spürte man bei den Hausherren den Willen, heute endlich den Heimkomplex abzulegen, es gelangen gute Kombinationen und in der 20. Minute klingelte es das erste Mal im Kasten der Gäste. Nach einem Eckball gab es im Strafraum der Auswärtigen ein Gestocher und Maximilian Mayer reagierte am schnellsten und schob das Leder aus fünf Meter Entfernung über die Torlinie. Nur vier Minuten später, nach einer schönen Kombination, war Goalgetter Roman Rasser zur Stelle und erhöhte auf 2:0. In der Folge wurde ein weiterer Treffer von Rasser wegen Abseits nicht gegeben. Von den Gästen war zu diesem Zeitpunkt nicht viel zu sehen, lediglich ein Lattenknaller von Dominik Kovacs war die kargere Ausbeute. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste fanden das Spiel zurück

Kurz nach Wiederbeginn der zweiten Halbzeit war schon wieder Roman Rasser zur Stelle und überlupfte den gegnerischen Goalie zur 3:0 Führung. (47.) Dieser Treffer schien der Weckruf für die Auswärtigen zu sein, denn nun zeigten auch sie auf, dass sie Fußball spielen können und kamen in der 56. Minute nach einer Flanke von Csongor Harangozo durch Lukas Kubus zum 1:3 Anschlusstreffer. Jetzt hatte die Schmied-Truppe Lunte gerochen und sie belagerten das Tor der Heimischen. Als in der 85. Minute Dominik Kovacs mit einem Strafstoß auf 2:3 verkürzte, war Feuer am Dach der Güssinger, aber mit ein wenig Glück und Souveränität schafften sie es, den knappen Sieg über die Runden zu bringen.

Stimmen zum Spiel

Christoph Herics, Trainer SV Güssing:

„Wir haben eine hervorragende erste Halbzeit gehabt, wir waren aggressiv, haben Forechecking betrieben und haben dem Gegner keine Luft zum Atmen gelassen. Meine Mannschaft hat einen guten Fußball gespielt, so wie wir es uns im Training vorgenommen hatten, Ballgewinn und kreieren von Torchancen, das war unser Spiel.“

Die Besten: Roman Rasser (ST), Mark Horvath (V), Michael Kulovits (M)

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Wir haben die ersten 50 Minuten regelrecht verschlafen, wir waren völlig inaktiv. Ab dem 0:3 waren wir die bessere Mannschaft, aber das war im Endeffekt leider zu wenig, obwohl die Möglichkeiten vorhanden waren, wenigstens ein Remis zu schaffen.“