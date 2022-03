Glanzvoller 6:0-Erfolg für den ASV Siegendorf in Markt Allhau

Details Sonntag, 06. März 2022 16:36

In der Stunde eins nach Friesenbichler wartete auf den neuen Spielertrainer Ervin Bevab vom UFC Markt Allhau eine schwere Aufgabe in der Burgenlandliga, der Titelaspirant aus Siegendorf kam in die heimische „immobilien-arena“, mit der Absicht, drei Punkte mit auf die Heimreise zu nehmen. Die Siegendorfer brillierten in allen Belangen und ließen den Hausherren keine Chance und siegten auch in dieser Höhe verdient. Überschattet wurde das Spiel von einem brutalen Foul eines Markt Allhauer Spielers.

Frühes Tor für die Gäste

Bereits in der 4. Minute war der erstaunlich schnell wieder genesene Philipp Reinisch zur Stelle und erzielte aus einer gelungenen Kombination mit Simon Buliga die 1:0-Führung für die Gäste. Auf den Geschmack gekommen, wollte Simon Buliga nicht nur als Assistgeber in Erscheinung treten, sondern er versenkte das Leder auch zur 2:0-Führung nach einem Torwartfehler im Gehäuse der Hausherren (18.). Ein weiterer Angriff der Gäste lief über die Seite und wieder war es Simon Buliga, der in Minute 33 gekonnt den Angriff zum 3:0 vollendete. Kurz vor dem Pausenpfiff das 4:0, wieder ein schön vorgetragener Angriff, der letzte Ball kam zu Lukas Secco und der fackelte nicht lange herum und erhöhte auf 4:0. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt, außer einem gefährlichen Schuss auf das Tor der Gäste, nicht viel zu sehen. Mit der klaren 4:0-Führung für die Kausich-Elf wurden die Seiten gewechselt.

Siegendorf blieb weiterhin konsequent in seiner Spielweise

In der 56. Minute, ein kurz abgespielter Freistoß ging über mehrere Stationen, Flanke in den Strafraum und Alois Höller bugsierte das Runde in das Eckige zum 5:0. In der 65. Minute überschattete ein brutales Foul an Oscar Castellano Matallana das Spielgeschehen (siehe Extrabericht). Ab der 71. Minute erfolgten zwei Auswechslungen und in der 77. Minute machte Neuzugang Eleoenai Tompte, gerade zuvor eingewechselt, sein erstes Tor in der Burgenlandliga und sorgte für den 6:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Marek Kausich, Trainer ASV Siegendorf:

„Unser Spiel war von der ersten Minute an hoch konzentriert, es gab großartige Spielzüge, wir waren aggressiv, im Pressing hervorragend, waren präsent auch ohne Ball. Es war eine ausgezeichnete Leistung meiner Mannschaft, für die erste Runde in der Frühjahrssaison fast zu gut. Das Foul an Matallana war ein schmutziges Foul, nicht einmal ein Zweikampf, so etwas muss man wirklich nicht auf dem Spielfeld sehen.“

Die Besten: Simon Buliga (ST) Tin Zeco (ST)