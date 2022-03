Matús Mikus schießt Parndorf an die Tabellenspitze

Details Sonntag, 06. März 2022 16:37

Einen schwereren Start in die Frühjahrssaison der Burgenlandliga konnte es für den SV Sankt Margarethen nicht geben, es wurde der Tabellenzweite SC/ESV Parndorf 1919 auf heimischem Rasen im Greabochstadion erwartet. Die Gäste sind auswärts noch ungeschlagen und wollten diese Serie auch prolongieren, die Heimischen benötigen jedes Pünktchen für den Klassenerhalt. Der abstiegsgefährdete SV musste sich einer über neunzig Minuten konzentrierten Mannschaft von Parndorf mit 0:5 geschlagen geben.

Starker Beginn der Gäste

Von Beginn an erspielten sich die konzentriert agierenden Gäste einen Vorteil auf dem Rasen und in der 9. Minute zauberte Matús Mikus einen Freistoß über die Mauer zur 1:0-Führung. Dann legten die Auswärtigen eine Pause ein, was das Toreschießen betraf, denn erst in der 32. fiel das nächste Tor, als Marius Charizopulos einen Pass in die Tiefe Richtung Matús Mikus losschickte und der das Leder gekonnt annahm und zum 2:0 vollstreckte. Von den Hausherren kamen gelegentliche Angriffsversuche, ohne zu einem zählbaren Erfolg zu kommen. Mit der 2:0-Führung der Hafner-Elf wurden die Seiten gewechselt.

Sankt Margarethen hielt das Spiel nun offener

In den ersten 30 Minuten nach dem Wiederanpfiff gestalteten die Hausherren das Spiel offen, aber ein Torerfolg blieb ihnen verwehrt. Die Heimischen hatten in dieser Phase aber keine Ideen, Parndorf hatte das Spiel im Griff. Nachdem Lukas Umprecht in der ersten Halbzeit eine hochkarätige Torchance vergeben hatte, war er nun erfolgreich und erhöhte in der 74. Minute nach einer schönen Kombination auf 3:0. Nur vier Minuten später erzielte Peter Trimmel, übrigens der beste Spieler auf dem Platz, das 4:0 für die Auswärtigen. Fünf Minuten vor dem Spielende war wieder Matús Mikus zur Stelle und erzielte mit seinem dritten Treffer den 5:0-Endstand. Mit diesem Ergebnis kletterten die Parndorfer an Oberwart vorbei an die Tabellenspitze.

Stimme zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919

"Wir waren das ganze Spiel konzentriert, überlegen wäre das falsche Wort, es wäre zu arrogant. Es ist nicht alles gut gewesen, was meine Mannschaft gemacht hat, die Gäste waren bei Standards sehr gefährlich und sie hatten auch ihre Torchancen. Aber wir waren vor dem Tor effizienter und haben verdient gewonnen."

Die Besten: Peter Trimmel (V), Matús Mikus (ST)