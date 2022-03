Zwei schwerverletzte Spieler zum Saisonauftakt in der Burgenlandliga

Details Sonntag, 06. März 2022 16:37

Gleich zu Beginn der Rückrunde gab es Horrormeldungen von den Fußballplätzen der Burgenlandliga. Beim Spiel Ritzing gegen Horitschon verletzte sich der Ritzinger Spieler Tunc Bicer so schwer, dass er unter Narkose von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die zweite Meldung kam aus Markt Allhau, wo der Siegendorfer Spieler Oscar Castellano Matallana Opfer eines brutalen Fouls wurde und auf der Intensivstation des Oberwarter Krankenhaus landete. Der Beginn der Frühjahrssaison war alles andere als erfreulich, bleibt zu hoffen, dass diese Verletzungen die einzigen in dieser Spielzeit bleiben.

Schauplatz I

Bei einem Zweikampf im Spiel Ritzing gegen Horitschon rutschte Lukas Wessely auf dem tiefen Boden so unglücklich aus, dass er voll den Knöchel von Tunc Bicer traf, was zur Folge hatte, dass dessen Knöchel seitwärts ab stand. Die sofort alarmierte Rettung mit dem Notarzt fuhr direkt auf das Spielfeld, um den Verletzten zu behandeln. Es hat einige Zeit gedauert, bis die Narkose bei dem Verletzten gewirkt hat und er abtransportiert werden konnte, denn ein Rettungshubschrauber stand nicht zur Verfügung, sodass sich alles etwas in die Länge zog.

Schauplatz II

In der 66. Minute beim Stand von 5:0 für Siegendorf beging ein Spieler von Markt Allhau ein hässliches Foul an Oscar Castellano Matallana, er ging mit dem Knie brutal in dessen Rücken, sodass der Spieler minutenlang auf dem Rasen behandelt werden musste. Einige Zuschauer meinten, das sei ein Frustfoul des Spielers nach dem hohen 0:5-Rückstand seiner Mannschaft gewesen. In der Kabine angekommen, verschlechterte sich der Zustand von Oscar Castellano Matallana und er wurde bewusstlos. Die rasch herbeigerufene Rettung brachte den Verletzten mit Blaulicht ins Oberwarter Krankenhaus auf die Intensivstation, aber zwischenzeitlich kam die Entwarnung aus dem Spital. Dem Spieler geht es den Umständen entsprechend wieder besser.