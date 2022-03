Lukas Kubus zerstört Kohfidisch mit vier Toren

Details Samstag, 12. März 2022 08:46

Nach der Pleite der Vorwoche gegen den SV Güssing war die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach als Tabellenletzter, mit maximalem Druck konfrontiert, in die 17. Runde der Burgenlandliga gegangen. Im heutigen Heimspiel gegen den ASK Kohfidisch zählte nur ein Sieg, um sich noch Hoffnungen auf den Klassenerhalt zu machen. Für die Hausherren war es das erste sogenannte „Endspiel“ in der Frühjahrssaison, und der erste Heimsieg der Saison gibt berechtigte Hoffnungen, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Gäste aus Kohfidisch rückten mit einem neuen Trainer an, der sich seinen Einstand wahrlich anders vorgestellt hatte.

Ein Stromausfall sorgte für einen verspäteten Beginn

Über eine halbe Stunde, geschuldet einem Stromausfall, mussten die Zuschauer in der Kälte ausharren, ehe Schiedsrichter Kemal Kazanci das Spiel anpfeifen konnte. Auf gefrorenem Terrain taten sich beide Mannschaften schwer, ein Kombinationsspiel aufzuziehen. Das 1:0 in der ersten Minute resultierte aus einem hohen Pressing der Hausherren, Antonio Grgic erkämpfte sich das Leder und es stand 1:0 für die Hausherren. Ein paar Minuten später war Lukas Kubus zur Stelle und erhöhte auf 2:0. In der 14. Minute tauchte Wirbelwind Lukas Kubus wieder im Strafraum der Gäste auf der Goalie der Auswärtigen ließ das Leder abprallen und Kubus erhöhte auf 3:0 für die Schmidt-Elf. Die Auswärtigen wollten dem Treiben der Heimischen nicht tatenlos zusehen und verkürzten in der 22. Minute durch Klemens Grabler auf 1:3. Bis zum Halbzeitpfiff gab es kaum weitere nennenswerte Ereignisse, sodass mit der 3:1-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren blieben am Drücker

In der 56. Minute erkämpfte sich Lukas Kubus das Leder an der Strafraumgrenze, ein kurzer Haken und der Ball schlug unhaltbar zum 4:1 im Kreuzeck des Gehäuses der Gäste ein. Zehn Minuten später erwischte Lukas Kubus wieder einen Abpraller im Strafraum der Auswärtigen und erhöhte mit seinem vierten Treffer auf 5:1. Eine Ergebniskorrektur gelang Florian Csencsits in der 70. Minute, als er auf 2:5 verkürzte. In der Folge hatten die Kohfidischer noch ein paar gute Chancen einen dritten Treffer zu erzielen, aber Peter Majer im Tor der Heimischen hielt mit Glanzparaden seinen Arbeitsplatz sauber.

Stimme zum Spiel

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Ich habe meiner Truppe während der Woche gesagt, wir müssen das ängstliche Spiel, wie in den ersten 60 Minuten in Güssing, ablegen. Wir können Fußballspielen und werden gegen Kohfidisch gewinnen. Was dann auch eingetreten ist, und die Mannschaft hat sich mit einer hervorragenden Leistung belohnt und den ersten Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht.“

Die Besten: Lukas Kubus (ST), Antonio Grgic (M), Lucca Klee (M), Daniel Haring (V)