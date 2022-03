Mission Aufstieg: Parndorfer Torfabrik produziert weiter auf Hochtouren

Details Samstag, 12. März 2022 08:56

Es war alles angerichtet für ein Fußballfest im Heidestadion, ein selbstbewusster Tabellenführer nach dem Kantersieg gegen Sankt Margarethen, eine gute Stimmung im Team vom SC/ESV Parndorf 1919 und der UFC Markt Allhau, der die Last einer 0:6-Schlappe auf eigenem Terrain auf den Schultern trug. Und die Parndorfer Torfabrik enttäuschte ihre Anhänger nicht und traf wieder fünfmal ins Schwarze, die Hafner-Elf zeigte eine hervorragende Mannschaftsleistung und festigt mit diesem Sieg die Tabellenführung in der Burgenlandliga.

Ruhiger Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften spielten in den ersten dreißig Minuten auf Abwarten, den Gegner beobachten. In dieser Phase hatten die Hausherren Glück, dass eine hochkarätige Torchance der Auswärtigen von Goalie Dominik Krischke brillant gehalten wurde. In der 29. Minute begann die Tormaschinerie der Einheimischen zu produzieren, nach einer gelungenen Kombination war es Goalgetter Matus Mikus, der die 1:0-Führung erzielte. Acht Minuten später erhöhte David Dornhackl mit einem dynamischen Vorstoß auf 2:0. Nun war Parndorf nicht mehr zu stoppen und in der 42. Minute vollendete Oliver Augustini nach einem Musterangriff zum 3:0. Von den Gästen war bis auf ein paar schüchterne Angriffsversuche nicht viel zu sehen. Mit der klaren 3:0-Führung der Einheimischen wurden die Seiten gewechselt.

Parndorf schaltete einen Gang zurück

Die Hausherren kamen unverändert aus der Kabine, und auf das 4:0 mussten die Zuschauer 20 Minuten warten, ehe Lukas Umbrecht einen Strafstoß souverän verwandelte (74.). Das erste Lebenszeichen der Gäste in der 76. Minute, als Sally Christian Preiniger nach einer gelungenen Aktion der Auswärtigen den 1:4-Anschlusstreffer erzielte. Aber was wären die Hausherren ohne Matus Mikus, der postwendend nach dem Treffer des Gegners auf 5:1 erhöhte. Die Parndorfer Spieler Mario Wendelin und Peter Thüringer fanden weitere Torchancen vor, konnten diese aber nicht verwerten. Den Schlusspunkt setzte Franz Weber, der in der 87. Minute mit einem platzierten Kopfball auf 2:5 verkürzte.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919

„Wir haben in der ersten Halbzeit aus fünf Angriffen drei Tore geschossen, das war eine hohe Qualität der Offensive, da war der Gegner in den Seilen. In der zweiten Spielhälfte haben wir ein wenig den Fuß vom Gas genommen und zwei Gegentreffer kassiert. Wenn man oben mitspielen will, benötigt man auch eine konsequente Defensive, daran müssen wir noch arbeiten.“

Die Besten: Matus Mikus (ST), David Dornhackl (M)

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht konsequent verteidigt, in der zweiten Halbzeit haben wir dann dagegengehalten und vom Ergebnis her ein 2:2 erspielt. Der verletzungsbedingte Ausfall von Sanel Soljankic in der 12. Minute hat uns sehr geschwächt.“