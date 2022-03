Klingenbach bezwingt Horitschon und sammelt weiter Punkte

Details Sonntag, 13. März 2022 10:17

Eine spannende Begegnung in der Burgenlandliga konnten die Zuschauer im Horitschoner Stadion erwarten, die nach einem Sieg mental gestärkten Hausherren wollten einen weiteren Sieg folgen lassen. Der ASKÖ Klingenbach wollte sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen und seinerseits einen Sieg anstreben. In zwei unterschiedlichen Halbzeiten, die erste ging an Horitschon, die zweite an die Gäste, nahmen schlussendlich die Auswärtigen die drei Punkte mit auf die Heimreise und ließen die Heimischen am Rande des Abgrundes stehen.

Zögerlicher Beginn beider Mannschaften

Das Spiel begann mit einem gegenseitigen Abtasten beider Mannschaften ohne zwingende Torchancen, beide Teams näherten sich nur zögerlich dem Strafraum des Gegners. Die erste Tormöglichkeit hatten die Hausherren, aber der Schuss zischte über das Tor, beim nächsten Angriff war man dann erfolgreicher: Der Klingenbacher Torhüter konnte beim Herauslaufen den Ball nicht festhalten, Lukas Wenninger war zur Stelle und versenkte das Leder in der 17. Minute zur 1:0-Führung der Hausherren. Dieses Tor war aber der Weckruf für die Gäste, die nun ihre Offensivbemühungen forcierten: ein satter Schuss von Alexander Hofleitner strich knapp am Gehäuse der Einheimischen vorbei. Die Hatzl-Truppe übernahm inzwischen das Kommando auf dem Platz und ein Knaller von Mirza Sejmenovic landete an der Stange (32.). Vier Minuten später hatte Frantisek Lady den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, aber er vergab diese Riesenmöglichkeit. Aber auch die Hausherren hatten in der 42. Minute die Möglichkeit durch Lukas Wenninger auf 2:0 zu erhöhen. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Gäste wurden für ihre Offensivbemühungen belohnt

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Gäste leicht überlegen und wurden in der 56. Minute für ihre Offensivbemühungen belohnt, als Frantisek Lady eine Maßflanke in den Strafraum der Heimischen losschickte und in Mirza Sejmenovic einen dankbaren Abnehmer fand und es hieß 1:1. Nur fünf Minuten später landete der Ball nach einem Traumsolo von Jonas Ivancsits bei Frantisek Lady und der bedankte sich mit seinem Treffer zur 2:1-Führung. Ab der 76. Minute machten beide Trainer etliche Auswechselungen, die Hausherren bliesen zur Schlussoffensive, hatten auch ihre Tormöglichkeiten, aber die brachten keine zählbaren Ergebnisse, sodass die Gäste mit dem 2:1-Sieg das Stadion verließen.

Stimmen zum Spiel:

Joel Putz, sportlicher Leiter ASKÖ Horitschon:

„Die Leistung unserer Mannschaft war in der ersten Halbzeit in Ordnung, aber in der zweiten Halbzeit enttäuschend und Klingenbach hat verdient gewonnen.“

Der Beste: Lukas Wenninger (ST)

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„In der Anfangsphase taten wir uns schwer, ins Spiel zu kommen, aber das 0:1 war wie ein Weckruf für meine Mannschaft und wir haben schlussendlich das Spiel verdient gewonnen, zumal wir noch drei Aluminiumtreffer hatten. Mit den drei Auswärtspunkten sind wir hochzufrieden.“

Die Besten: Jonas Ivancsits (V), Frantisek Lady (M), Mirza Sejmenovic (ST).