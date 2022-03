Parndorf beißt sich am Leithaprodersdorfer Bollwerk die Zähne aus

Details Samstag, 19. März 2022 07:47

In diesem Freitagabendspiel empfing der SV Leithaprodersdorf den Leader der Burgenlandliga, den SC/ESV Parndorf 1919, zum Meisterschaftsspiel in Runde 18. Der Tabellenführer hat zurzeit einen Lauf und wollte diesen gegen die Benes-Elf prolongieren. Die Hausherren wollten es den Gästen nicht leicht machen und konnten durch unermüdlichen Einsatz und Aggressivität das Spiel über weite Strecken ausgeglichen gestalten. Bei diesem Aufeinandertreffen eben erwähnter Mannschaften galt es insbesondere für die Gastmannschaft zu punkten, um mit einem vollen Erfolg weiterhin das Punktekonto an der Tabellenspitze auszubauen. Dies gelang letztlich nur bedingt, wurden doch nach einem hart umkämpften Match die Punkte geteilt – 0:0 das Endergebnis.

Keine Großchancen auf beiden Seiten

Dabei war es vor etwa 150 Zusehern in Leithaprodersdorf ein über weite Strecken äußerst ausgeglichenes Spiel. Beide Mannschaften fokussierten sich zunächst vorrangig auf den eigenen Abwehrverbund, um sich speziell in der Anfangsphase kein Gegentor zu fangen. Demzufolge entwickelte sich jedoch ein weitestgehend chancenarmes Aufeinandertreffen, das mit echten Highlights wahrlich geizte.

Treffer blieben aus

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Charakteristik der Partie unverändert, obwohl die Hausherren in der 48. Minute eine Chance hatten, in Führung zu gehen, aber Simeon Markhardt kam einen Schritt zu spät. Beide Teams standen defensiv ungemein kompakt und taten sich enorm schwer, die jeweilige Abteilung Attacke in Szene zu setzen. Mehr als die eine oder andere Halbchance sollte keiner Mannschaft über die verbleibenden 45 Minuten mehr gelingen, wenngleich dahingehend das Übergewicht aufseiten der Hafner-Schützlinge lag. Einmal kamen die Gäste gefährlich vor das Tor der Hausherren, aber der Pfosten verhinderte einen Torerfolg von Matús Mikus. Zudem blieben Standardsituationen ein stetiger Gefahrenherd, der an diesem chancenarmen Freitagabend jedoch auch zu nichts Zählbarem umgemünzt werden konnte.

Stimme zum Spiel:

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

"Es war ein sehr lauf- und kampfbetontes Spiel, bei dem Parndorf mehr Ballbesitz hatte, wir waren taktisch hervorragend eingestellt und haben den Gästen keine Räume gelassen. Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten und dieser Punkt ist wie ein Sieg für uns. Für diese optimale mannschaftliche Gesamtleistung kann ich nur den Hut ziehen, der Mannschaft gebührt ein großes Pauschallob."

Die Besten: Patrick Mozelt (V), Leotrim Saliji (M)

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919:

"Wir waren zu Beginn des Spieles zu geduldig und haben gedacht, es wird sich schon ausgehen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Hausherren hinten reingedrängt, wir hatten viele Halbchancen, aber nichts Konstruktives. Leithaprodersdorf hat das Spiel taktisch gut verschleppt und ließ uns nicht ins Spiel kommen, so ist das 0:0 das beste Ergebnis für uns, wenn man keine Tore schießt."

Der Beste: Dominik Krischke (T)