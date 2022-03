Siegendorf weiter auf Vormarsch: 3:0-Sieg in Ritzing

Details Sonntag, 20. März 2022 11:10

Vier Remis gab es in den letzten fünf Spielen gegeneinander, aber konträrer konnte der Start in die Frühjahrssaison der Burgenlandliga für beide Mannschaften nicht sein. Ritzing unterlag Horitschon überraschend mit 0:5, Siegendorf siegte in Markt Allhau mit 6:0. Die Auswärtigen stellten ihre Frühform erneut unter Beweis, ließen den Hausherren keine Chance und siegten mit 3:0.

Siegendorf übernimmt das Kommando

Von Beginn an zeigten die Gäste auf, dass sie als Sieger vom Platz gehen wollen und zogen ein gelungenes Kombinationsspiel auf, dem die Hausherren nichts entgegenzusetzen wussten. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Kausik-Truppe bereits in der 6. Minute in Führung ging, als Simon Buliga ein Zuspiel gekonnt annahm und das Leder ins Tor der Hausherren beförderte. Die Auswärtigen behielten weiterhin das Zepter in der Hand und fanden auch eine Halbchance vor, die aber zu keinem Torerfolg reichte. In der 39. Minute eine fragwürdige Entscheidung von Schiedsrichter Markus Kouba, als er Oscar Castellano Matallana die glatt-rote Karte wegen Beleidigung zeigte, er soll auf Spanisch ein Schimpfwort gesagt haben. Knapp vor dem Pausenpfiff erhöhte Lukas Secco auf 2:0, mit diesem Ergebnis wurden auch die Seiten gewechselt.

Siegendorfer numerische Schwächung war nicht zu sehen

Trainer Marek Kausich machte in der Halbzeitpause verletzungsbedingt zwei Auswechselungen, für Thomas Bartholomay kam Niklas Lehner ins Spiel und für Paulo Heimo Jani kam Bastian Lehner. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste das Spiel mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, ließen Ball und Gegner laufen und in der 65. Minute das 3:0, als Philipp Reinisch sich auf der linken Seite durchsetzte - sein zielgenauer Rückpass von der Torauslinie erreichte Simon Buliga und der hatte keine Mühe, das Leder im Gehäuse der Einheimischen unterzubringen. Ritzing hatte bis zum Schlusspfiff eine Torchance, der Ball sprang aber vom Torpfosten zurück, die Gäste vergaben noch ein paar hochkarätige Tormöglichkeiten, es blieb beim 3:0-Sieg der Auswärtigen.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Wir gehen momentan am Stock, viele verletzungs- und coronabedingte Ausfälle, dazu die Abgänge von Leistungsträgern im Winter, die Zugänge konnten das nicht kompensieren. Zurzeit sind wir in einem tiefen Graben, wir müssen alles versuchen, um wieder in die Spur zu gelangen.“

Marek Kausich, Trainer ASV Siegendorf:

„Nach dem 1:0 waren wir präsenter, zielstrebiger und hatten das Spiel fest im Griff. Es wurde teilweise ruppiger, einige gelbe Karten machten die Runde, die rote Karte für Oscar Castellano Matallana war eine Frechheit. Wir haben trotzdem mit einem Mann weniger das Spiel beherrscht und verdient gewonnen. Der Mannschaft gebührt für diese hervorragende Leistung ein Pauschallob.“

Die Besten: Simon Buliga (ST), Lukas Secco (M)