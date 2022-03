Hart erkämpfter 2:0-Sieg der SpG Oberwart/Rotenturm gegen den SV Güssing

Details Mittwoch, 23. März 2022 15:46

Keine leichte Aufgabe erwartete die SpG Oberwart/Rotenturm im Informstadion, denn die Leistung in den letzten Spielen in der Burgenlandliga war alles andere als überzeugend. Zudem kam mit dem SV Güssing eine auswärtsstarke Mannschaft, welche gut in die Frühjahrssaison gestartet ist und Selbstbewusstsein getankt hat. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, in dem der Tabellendritte seine Stärke ausspielen konnte und am Ende mit 2:0 gewinnen konnte.

Starker Beginn der Hausherren

An die 400 Zuschauer waren ins Informstadion gewandert, um die Hausherren nach fünf sieglosen Spielen wieder einmal siegen zu sehen, sofern sie Anhänger der Oberwarter waren. Bereits in der 9. Minute die erste Möglichkeit für die Hausherren, um in Führung zu gehen, aber der Goalgetter der Heimischen, Thomas Herrklotz, verschoss einen Elfmeter inklusive Nachschuss. Im Gegenzug fast das 0:1 für Güssing, der Kopfball knallte an die Latte, somit blieb es weiterhin beim torlosen Remis. In der Folge hatten die Hausherren einige echte Möglichkeiten in Führung zu gehen, Noel Kustor vergab unter anderem in der 35. Minute eine hundertprozentige Torchance. So dauerte es bis zur 45. Minute, ehe Adam Peter Woth eine zielgenaue Flanke in den Strafraum der Auswärtigen losschickte. Andreas Radics stand goldrichtig, sein Kopfball prallte vom Pfosten ins Gehäuse der Gäste und es stand 1:0. Mit dieser knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Das Spiel flachte zusehends ab

Während in der ersten Halbzeit die Partie durchaus ansehnlich war, flachte das Spiel in Halbzeit zwei zusehends ab. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Heimischen noch eine gute Tormöglichkeit, die aber keine Resultatsveränderung brachte und das war es dann auch vonseiten der Oberwarter, was die Torchancen anbelangte. Das Spiel plätscherte so vor sich hin, unterbrochen von guten Möglichkeiten der Güssinger, den Ausgleich zu erzielen, besonders in der 75. Minute, als Roman Rasser alleinstehend vor dem gegnerischen Torwart das Leder nicht im Gehäuse der Heimmannschaft unterbringen konnte. In der 85. Minute die Entscheidung, Noel Kustor erzielte nach Vorarbeit des zuvor eingewechselten Christoph Schaffer das 2:0. Damit war das Spiel entschieden und die Hausherren beendeten ihre sieglose Serie.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, sportlicher Leiter SV Oberwart/Rotenturm:

„Es war ein verdienter 2:0-Sieg, der auch höher ausfallen hätte können, aber wir konnten die zahlreichen Torchancen in der ersten Halbzeit nicht nutzen. In der zweiten Spielhälfte ist die Begegnung etwas abgeflacht, und Güssing setzte immer wieder Nadelstiche und blieb gefährlich. Wir hatten heute sechs verletzungsbedingte Ausfälle, teilweise von Stammspielern und können nun durchatmen, endlich wieder einmal gesiegt zu haben.“

Die Besten: Adam Peter Woth (V), Simon Radostits (M), Andreas Radics (M), Noel Kustor (ST)

Christoph Herics, Trainer SV Güssing:

„Es war wie erwartet ein schweres Spiel, wir haben uns taktisch gut eingestellt und haben defensiv gut agiert. Ich bin von der Leistung meiner Mannschaft sehr angetan und stolz, wie sich die junge Truppe präsentiert hat. Wir haben gegen einen Titelaspiranten gespielt und da war schlussendlich nicht viel zu holen.“