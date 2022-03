Pinkafeld ringt Ritzing mit 2:0 nieder

Details Mittwoch, 23. März 2022 15:52

Das erste Spiel der Frühjahrssaison in der Burgenlandliga konnte der SC Pinkafeld klar für sich entscheiden, im zweiten Spiel gab es eine Niederlage. Nun kam mit dem SC Ritzing eine Mannschaft nach Pinkafeld, welche ihre letzten beiden Partien verloren hatte und mit argen Personalproblemen kämpfen musste. Für die Zuschauer war es kein fußballerischer Leckerbissen, der tiefe Boden machte beiden Mannschaften zu schaffen. Schlussendlich gingen die Hausherren in einer kampfbetonten Partie als Sieger vom Platz.

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier

Gleich von Beginn an zeigten beide Mannschaften einen Offensivfußball und setzten ihre Stürmer in Szene. Ein gefährlicher Angriff der Ritzinger über die linke Seite wurde abgefangen und im Gegenzug erzielte Niko Nagy die Pinkafelder Führung. Nach einer Flanke von Martin Aus der Schmitten verfehlt zuerst Patrick Bürger, die Ritzinger bringen aber den Ball nicht weg, der schließlich halbrechts bei Niko Nagy landet, der dann in der 11. Minute wuchtig zum 1:0 vollendet. Bis zum Pausenpfiff gab es noch Torchancen für Hüben wie Drüben, aber die meiste Zeit spielte sich das Geschehen zwischen den Strafräumen ab. So wurden mit der knappen 1:0-Führung für die Hausherren die Seiten gewechselt.

Die Gäste drängten auf den Ausgleich

Gleich nach Wiederbeginn eine sehr gute Torchance für die Gäste, als Sandro Kristianidi nach einem Traumpass in die Tiefe auf Andi Diridl zu rennt, der kommt aus seinem Tor heraus und kann den Schuss des Ritzingers abwehren. Das hätte der Ausgleich für Ritzing sein können. In der 55. Minute Riesenchance für den SCP nach einem Eckball, doch der Kopfball von Christian Haselberger geht knapp vorbei. In der 71. Minute reklamiert Ritzing einen Elfmeter, aber die Pfeife von Schiri Ermin Bukvic bleibt stumm. Kurz vor dem Spielende, in der 88. Minute, ein Eckball für die Hausherren, Christian Haselberger steigt hoch und köpft aus wenigen Metern wuchtig zum 2:0 ein. Das war die Entscheidung dieser kampfbetonten Partie.

Stimmen zum Spiel

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war für uns das zweite Spiel in vier Tagen, unter schwierigen Platzverhältnissen, die Begegnung war kein fußballerischer Leckerbissen, wir haben alles in die Waagschale geworfen, was wir in uns gehabt haben und die Partie im Endeffekt verdient gewonnen. Es gab von uns schon bessere Spiele zu sehen, aber das tiefe Geläuf lies kein gutes Kombinationsspiel zu.“

Der Beste: Andreas Diridl (T)

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Die Leistung meiner Mannschaft war in Ordnung, aber dafür kann man sich nichts kaufen. Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viele Chancen liegengelassen, außerdem wurde uns ein Strafstoß vorenthalten. Zum Spielende hin haben wir alles nach vorne geworfen, sind aber dafür nicht belohnt worden.“

Der Beste: Daniel Wolf (M)