ASV Siegendorf weiter auf Erfolgskurs: 2:0-Sieg gegen Leithaprodersdorf

Details Mittwoch, 23. März 2022 15:58

Der Auftakt in die Frühjahrssaison in der Burgenlandliga verlief für den ASV Siegendorf nach Maß, es wurden beide Spiele überzeugend gewonnen und man befindet sich in einer Frühform. Nun kam der SV Leithaprodersdorf in den Sveta-Group-Sportpark, der dem Tabellenführer Parndorf zuletzt ein Remis abgetrotzt hatte. Am Ende der Spielzeit konnten die Hausherren einen hart erkämpften Erfolg für sich verbuchen und bleiben dem Spitzenreiter Parndorf auf den Fersen.

Rassiger Beginn beider Mannschaften

Vor ca. 500 Zuschauern im Sveta-Group-Sportpark kamen die Gäste nach einem kurzen Abtasten zu ihrer ersten Torchance, ein schnelles Umschalten, und Tobias Beran tauchte nach einem Laufduell mit Alois Höller in der 14. Minute allein vor Torhüter Sebastian Gessl auf, der konnte den Ball aber parieren. Erster Abschluss der Heimischen durch Basti Lehner, der Ball war aufgrund der großen Distanz relativ leicht zu halten. In Minute 30, nach Einwurf bei der linken Corner-Flagge, kommt Leotrim Saliji zum Ball und nimmt einen Halbvolley mit vollem Risiko, welcher dann knapp am Tor der Heimischen vorbeigeht. Eine umstrittene Szene in der 38. Minute, nach dem ersten gut getretenen Eckball von Tomislav Ivanovic steigt Alois Höller am höchsten und köpft ein. Es schien so, als wäre der Ball auf der Linie geklärt worden, jedoch gab Schiedsrichter Jan Uwe Thiel nach kurzem Blick zu seinem Assistenten das Tor als regulär. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Spielfluss war zeitweise zäh

Siegendorf kommt besser und bissiger aus der Pause und hat nach 5 Minuten den ersten Abschluss nach einer Ecke durch Deni Stoilov. In der 53. Minute das 2:0 für die Einheimischen, abermals ein Tor nach einer Ecke. Fabian Haberl, der Torwart der Gäste verschätzt sich und unterläuft den Ball und Deni Stoilov steht goldrichtig am langen Pfosten und muss den Ball nur noch kontrollieren und ins leere Tor einschieben. In der 65. Minute durfte Simeon Markhardt nach der Gelb-Roten Karte vorzeitig duschen gehen. Nach gutem Nachsetzen eines Leitha-Stürmers taucht der eingewechselte Nicolas Eder vor dem Torwart der Einheimischen auf, dessen Schuss jedoch noch in allerletzter Sekunde von einem Siegendorfer Abwehrspieler entschärft wird (83.). So blieb es beim 2:0-Sieg der Hausherren, welche damit ihre Siegesserie prolongiert haben.

Stimmen zum Spiel

Harry Mayer, Sektionsleiter ASV Siegendorf:

„Es war ein verdienter Sieg, aber wir haben uns schwergetan, Leithaprodersdorf ist eine robuste und kämpferische Mannschaft, schlussendlich hat unser Siegeswille den Erfolg gebracht. Was mich überrascht hat, dass an einem Dienstagabend 500 Zuschauer ins Stadion gekommen sind.“

Die Besten: Deni Stoilov (V), Eleoenai Tompte (ST)

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Wir haben uns über die gesamte Spielzeit gut verkauft, obwohl wir mit dem letzten Aufgebot angetreten sind. Unsere Defensivabteilung ist hervorragend gestanden, leider musste ich unseren Paradestürmer Leotrim Saliji in der Halbzeit wegen muskulärer Probleme auswechseln, zudem kam die Gelb-Rote Karte für Simeon Markhardt hinzu, die meiner Meinung zu hart war. Meine Mannschaft hat eine ausgezeichnete Leistung gezeigt und den Hausherren Paroli geboten.“