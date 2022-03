Ungefährdeter 4:0-Erfolg für Parndorf gegen Ritzing

Details Samstag, 26. März 2022 08:34

Wer gedacht hatte, dass der SC/ESV Parndorf 1919 nach dem mageren 0:0 in der letzten Woche in eine kleine Formkrise schlittern könnte, der sah sich gewaltig getäuscht, denn die Hafner-Elf spielte nach Anfangsschwierigkeiten wie aus einem Guss und ließ dem SC Ritzing keine Chance. Mit diesem klaren 4:0 festigte man die Tabellenspitze in der Burgenlandliga und bleibt für eine weitere Woche „top of the tops“.

Zäher Beginn der ersten Halbzeit

In den ersten zehn Minuten zeigte der Leader nicht seine gewohnte Form und tat sich im Kombinationsspiel schwer. Das erste Tor fiel in der 9. Minute, als Mario Wendelin sich bravourös in den Strafraum dribbelte, sein zielgenauer Stanglpass erreichte Goalgetter Matús Mikus und der hatte keine Mühe, das Leder zur 1:0-Führung einzunetzen. Nun bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen, aber nach diesem Treffer der Hafner-Truppe hatten die Auswärtigen eine hochkarätige Torchance, als Necdet Yörük nach einem Stanglpass das Leder aus ca. sieben Metern über das Tor drosch. Das 2:0 für Parndorf entsprang wieder einer schönen Kombination, welche Mario Wendelin in der 25. Minute mit einem trockenen Schuss ins rechte Eck gekonnt abschloss. Die Furtner-Elf hatte in der ersten Spielhälfte eine weitere hundertprozentige Torchance, aber Alper Önder konnte diese nicht verwerten. So wurden mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Parndorf kontrollierte das Spiel

In der zweiten Halbzeit sah man von den Gästen nicht mehr viel, die Hausherren spulten ihr Pensum routiniert ab und es gab weitere Treffer. In der 59. Minute leitete Matús Mikus uneigennützig den Ball zu David Dornhackl weiter und der vollstreckte zum 3:0. In der 74. Minute wechselte Trainer Paul Hafner den erst 17-jährigen Paul Schütz ein - den "Thomas Müller von Parndorf". Er hat dieselbe Rückennummer auf seinem Trikot und ist ihm von der Spielveranlagung her sehr ähnlich. Dieser bedankte sich mit seinem Treffer zum 4:0 in der 86. Minute für die Einwechslung. Auch die zweite Mannschaft von Parndorf konnte einen Erfolg feiern, man brachte dem Tabellenführer Ritzing die erste Saisonniederlage bei. Rundum ein erfolgreicher Freitagabend für die Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Koordinator Sport SC/ESV Parndorf 1919:

„Nach den ersten zehn Minuten, in denen wir uns etwas schwergetan haben, ist es für uns hervorragend gelaufen. In der Defensive arbeiten wir sehr konzentriert und haben kaum Torchancen zugelassen. Mit dem 3:0 war die Partie entschieden und wir konnten die nächsten drei Punkte unserem Konto gutschreiben.“

Die Besten: Christian Haider (V), Mario Wendelin (ST), Dominik Krischke (T)

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Parndorf ist eine sehr gute Mannschaft und da haben wir nicht viel zu plaudern gehabt. Wenn unsere Torchancen reingegangen wären, hätten wir noch einen Hauch von Hoffnung gehabt, aber so hatten wir mit einer coronabedingt geschwächten Mannschaft keine Chance.“