Die SpG Oberwart/Rotenturm ist wieder in der Spur: 4:0-Sieg gegen Bad Sauerbrunn

Samstag, 26. März 2022 08:39

Die SpG Oberwart/Rotenturm scheint nun wieder langsam auf Touren zu kommen, nach dem nicht überzeugenden 2:0-Sieg im Nachtragsspiel in der Burgenlandliga am vergangenen Dienstag gegen Güssing ist man nun wieder voll im Rhythmus und fertigte den SC Bad Sauerbrunn mit 4:0 ab. Die Hotwagner-Elf zeigte eine überzeugende Leistung und konnte trotz des verletzungsbedingten Ausfalls von Goalgetter Thomas Herrklotz das Spiel klar für sich entscheiden.

Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier

Rund 400 Zuschauer waren in das Informstadion gewandert und sie sahen, besonders in der zweiten Halbzeit, eine hervorragende Leistung der Hausherren. In der ersten Spielhälfte hatte Oberwart einige sehr gute Tormöglichkeiten, aber Noel Kustor, Andreas Radics und Lukas Zapfel konnten diese nicht verwerten. Auch die Gäste aus Bad Sauerbrunn hatten einige Torchancen, welche aber keinen zählbaren Erfolg brachten. So ging es nach 45 Minuten mit dem torlosen Remis in die Kabinen.

Oberwart diktierte das Spielgeschehen

In der Halbzeitpause musste Trainer Florian Hotwagner verletzungsbedingt zwei Spielerwechsel vollziehen, was aber die Spiellaune der Hausherren nicht einschränkte. In der 54. Minute ein Pass des eingewechselten Dominik Doleschal in die Tiefe zu Noel Kustor, der fackelte nicht lange herum und es hieß 1:0 für die Heimischen. Nur fünf Minuten später setzte sich Peter Gergö auf der Seite durch, sein Stanglpass erreicht Noel Kustor und das Leder zappelte wieder im Netz des Gehäuses der Auswärtigen. In der 71. Minute war Andreas Radics zur Stelle und erhöhte auf 3:0. Damit war die Entscheidung in diesem Spiel gefallen und das 4:0 vom gerade zuvor eingewechselten Christoph Schaffer in der 77. Minute war der Schlusspunkt einer ausgezeichneten Leistung der Hausherren.

Stimmen zum Spiel

Florian Hotwagner, Trainer SpG Oberwart/Rotenturm:

„Wir waren bereits in der ersten Halbzeit spielbestimmend und hatten unsere Torchancen, die wir aber nicht nutzen konnten. In der zweiten Spielhälfte haben wir einen hervorragenden Fußball gespielt und haben Bad Sauerbunn keine Chance gelassen. Die Mannschaft hat inklusive der Auswechselspieler eine hervorragende Leistung gezeigt und verdient gewonnen.“

Die Besten: Philip Penzinger (M), Noel Kustor (ST)

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Ich würde mir wünschen, dass wir endlich wieder mit einem kompletten Kader antreten können, aber so mussten wir stark ersatzgeschwächt antreten. Nach der ersten Halbzeit habe ich mir gedacht, dass wir mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise antreten können, und obwohl sich die Ersatzspieler reingekniet haben, hatten wir in der zweiten Halbzeit keine Möglichkeit mehr, dem Spiel eine Wende zu geben.“