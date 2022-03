Patrick-Bürger-Gala: Fünf Tore gegen Güssing

Details Sonntag, 27. März 2022 11:21

Der SC Pinkafeld ist in der Frühjahrssaison der Burgenlandliga angekommen. Die Hausherren, die vor einer Woche noch eine überraschende Niederlage gegen Klingenbach kassiert hatten, setzten sich am Dienstag im Nachtragsspiel vor eigenem Publikum gegen den SC Ritzing durch und veranstalteten gegen den SV Güssing ein munteres Toreschießen zum 6:3-Sieg, in dem die Zuschauer voll auf ihre Kosten kamen. Mit diesem Sieg festigten die Pinkafelder den vierten Tabellenplatz.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Beide Mannschaften ließen die Partie ruhig angehen und warteten ab, was der Gegner so vorhat. In der 21. Minute die überraschende Führung der Gäste, als nach einem Missverständnis im Strafraum der Heimischen der Güssinger Kapitän Michael Kulovits der Nutznießer war und das 1:0 erzielte. In der 35. Minute fiel dann der Ausgleichstreffer für die Hausherren, ein Eckball wurde von Christoph Saurer vors Tor der Gäste gebracht, wo dann Patrick Bürger am höchsten stieg und zum 1:1 einköpfte. In der 40. Minute hatten die Einheimischen Riesenglück, als Michael Kulovits einen Freistoß ans Lattenkreuz setzte. Kurz vor dem Pausenpfiff stand Patrik Bürger nach einem Abpraller goldrichtig und netzte zur 2:1-Führung der Senft-Truppe ein. Mit diesem knappen Vorsprung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Eine torreiche zweite Halbzeit

In der 55. Minute das 3:1 für den SC Pinkafeld! Und wieder war es Patrick Bürger. Dieses Mal ließ er Nico Graf mit einem Schuss aus wenigen Metern keine Chance. Auf den Geschmack gekommen, war es wiederum Patrik Bürger mit seinem vierten Tor, als er eine zielgenaue Flanke von Christoph Saurer zum 4:1 einköpfte. In der 76. Minute tauchte Roman Rasser vor dem Tor der Heimischen auf und verkürzte auf 2:4. Aber mit der Antwort ließen die Hausherren nicht lange auf sich warten, Jura Stimac tanzte an der Strafraumgrenze seinen Gegenspieler aus und bezwang dann mit einem satten Schuss Nico Graf im Tor der Gäste zum 5:3. In der 82. Minute schlug Roman Rasser das zweite Mal zu und es stand 3:5 aus Sicht der Gäste. Last but not least sorgte Patrick Bürger postwendend mit seinem fünften Treffer für den 6:3-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Maximilian Senft, Trainer SC Pinkafeld:

„Die erste Halbzeit war recht ausgeglichen, teilweise ein zerfahrenes Spiel, wir sind mit Standards wieder in Spiel gekommen, die waren sozusagen der Dosenöffner für uns für diese Partie, in der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel beherrscht und der Sieg war verdient. Wir haben heute eine sehr starke Bank gehabt und dementsprechend habe ich auch vier Auswechselungen vorgenommen.“

Die Besten: Patrick Bürger (ST), Lukas Kirnbauer (M)

Christoph Herics, Trainer SV Güssing:

„Uns ist beim Stand von 3:5 ein Tor aberkannt worden, wer weiß, wie es dann weitergegangen wäre. Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat nach dem 1:4 Moral bewiesen und tapfer weitergekämpft. Wir haben im Tor einen 17-jährigen Debütanten gehabt und so absurd es nach einem 6:3 klingen mag, er hat eine gute Leistung gezeigt.“