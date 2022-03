Glücklicher 2:1-Sieg von Horitschon gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 27. März 2022 12:09

In diesem Meisterschaftsspiel der 19. Runde in der Burgenlandliga stand für beide Mannschaften einiges auf dem Spiel, Horitschon benötigt dringend drei Punkte, um den Gefahrenbereich Tabellenkeller zu verlassen, Kohfidisch könnte mit einem Sieg den Tabellenmittelfeldplatz festigen und bräuchte keinen Blick mehr abwärts zu machen. In einer Begegnung, welche kein fußballerischer Leckerbissen war, setzten sich die Hausherren schlussendlich mit 2:1 durch und konnten sich im Ranking um drei Plätze verbessern.

Es war eine zerfahrene Begegnung

Beide Mannschaften kamen von Beginn an zu keinem erfolgreichen Kombinationsspiel, es war wie beim Pingpong, einmal war der Ball hüben, dann wieder drüben. So war es auch nicht verwunderlich, dass es in der ersten Halbzeit kaum Torchancen gab und wenn es welche im Ansatz gab, dann waren sie an der Strafraumgrenze zu Ende. Symptomatisch war dann auch die 1:0-Führung in der 41. Minute der Gäste, die aus einem Corner entsprang: der Ball kam zu Julian Binder, der machte einen Dropkick und das Leder landete im Tor der Heimischen. Kurz vor dem Pausenpfiff gab es noch einen Aufreger, Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiedsrichter Eyüp Orman blieb stumm, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Gäste die Seiten gewechselt wurden.

Es blieb beim Stückwerk

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, mit dem Unterschied, dass die Hausherren zu zwei Torerfolgen kamen. Ein Angriff auf der Seite, eine Flanke kam in der 65.Minute in den Strafraum geflogen und Sebastian Trenkmann köpfte den Ball zum 1:1-Ausgleich in das Tor der Gäste. Kaum hatten die Hausherren den Torjubel beendet, klingelte es schon wieder im Tor der Auswärtigen, nach einem Eckball ein Gestocher im Strafraum von Kohfidisch und Manuel Buchreiter erzielte die 2:1-Führung. Ab diesem Zeitpunkt zogen sich die Hausherren zurück und überließen den Auswärtigen das Spielgeschehen auf dem Platz, die auch einige gute Torchancen vorfanden, die aber keine Resultatsveränderung brachten. Kurz vor dem Abpfiff hatten die Gäste noch die Chance zum Ausgleichstreffer, aber Goalie Fabian Leeb machte diese Chance zunichte.

Stimmen zum Spiel

Joel Putz, sportlicher Leiter ASK Horitschon:

„Es war ein zerfahrenes Spiel, in Wahrheit war es kein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit hatte Kohfidisch eine optische Überlegenheit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann taktisch umgestellt und das hat dann auch gefruchtet und wir haben zwei Tore geschossen.“

Der Beste: Manuel Baumgartner (M)

Lukas Poglitsch, Trainer ASKÖ Kohfidisch:

„Es war ein klassisches X-Spiel, wir haben unsere Torchancen nicht verwerten können und der Gegner hat die Tore geschossen. Außerdem waren wir nicht so aktiv wie gegen Oberwart gewesen.“

Die Besten: Marcel Kene (M), Nicolas Oswald (M)