Big Points im Abstiegskampf – SV Leithaprodersdorf entscheidet Kampfspiel gegen UFC Markt Allhau für sich

Details Samstag, 02. April 2022 20:07

In der LeithArena empfing am Freitagabend in der Burgenlandliga der SV Leithaprodersdorf die Gäste aus Markt Allhau zu einem Sechs-Punkte-Spiel. Beide Mannschaften waren bis jetzt in der Rückrunde nicht sehr erfolgreich, und eine Niederlage würde bedeuten, dass man sich näher der Gefahrenzone bringt. In einem kampfbetonten Match behielten die Hausherren am Ende die drei Punkte im eigenen Stadion und können nun ein wenig aufatmen.

Markt Allhau kam besser ins Spiel

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand, erspielten sich eine leichte Feldüberlegenheit und drängten die Hausherren in ihre eigene Spielhälfte zurück. Die Hausherren bemühten sich sehr, ins Spiel zu kommen, aber es klappte die ersten 30 Minuten nicht besonders. Mitte der ersten Halbzeit hatten die Heimischen durch Leotrim Saliji die erste hochkarätige Torchance, als er allein auf das gegnerische Gehäuse zusteuerte, aber er fand in Goalie Lukas Goger seinen Meister, der ihm kurzerhand den Ball abnahm. Trotz der leichten Feldüberlegenheit konnten die Auswärtigen keine zwingenden Torchancen lukrieren, die Benes-Elf machte es besser, als in der 43. Minute Marcel Wölfer einen Superpass in die Schnittstelle losschickte und Dejan Lukic zur Stelle war. Es hieß 1:0 für die Hausherren. Mit dieser knappen Führung wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden aktiver

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild auf dem Spielfeld, nun waren die Hausherren die dominierende Mannschaft und zeigten gelungene Kombinationen. In der 55. Minute fasste sich Leotrim Saliji ein Herz, schickte einen Knaller aus ca. 20 Metern in Richtung gegnerisches Tor, der schlug im kurzen Eck ein und es hieß 2:0 für die Einheimischen. Im weiteren Verlauf des Spieles hatte Stephan Heiss eine Top-Chance, mit dem 3:0 den Sack zuzumachen, konnte aber das Leder nicht im Tor der Gäste unterbringen. In der zweiten Halbzeit war von den Auswärtigen nicht allzu viel zu sehen, aber Flamur Muleci und Franz Weber vergaben hochkarätige Torchancen, erst ein Freistoßtor in der 81. Minute von Spielertrainer Ervin Bevab zum 1:2 brachte wieder Spannung in die Begegnung, die Hausherren verteidigten die knappe Führung und konnten sich über den ersten Sieg in der Rückrunde freuen.

Stimmen zum Spiel

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„Es war eine kampfbetonte Partie, in der wir schwer in die Gänge gekommen sind, die Führung kurz vor dem Pausenpfiff hat meiner Mannschaft gutgetan, in der zweiten Halbzeit waren wir dann in der Offensive präsenter. Wichtig für uns waren heute die drei Punkte, und in Summe gesehen war es ein verdienter Sieg.“

Die Besten: Leotrim Saliji (M), Dejan Lukic (ST)

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Wir waren die erste Halbzeit die klar überlegene Mannschaft, haben aber keine Torchancen herausgespielt, dann haben wir kurz vor dem Pausenpfiff das 0:1 bekommen. Nach dem Freistoßtor von Ervin Bevab sind wir leider zu keiner weiteren Torchance gekommen.“