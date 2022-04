Deutschkreutz prolongiert Siegesserie: 3:2 gegen Oberwart

Details Samstag, 02. April 2022 20:02

Der FC Deutschkreutz ist mit zwei Siegen optimal in die Rückrunde der Burgenlandliga gestartet, nun kam die wiedererstarkte SpG Oberwart/Rotenturm ins heimische Stadion, und die benötigte dringend einen vollen Erfolg, um im Spitzentrio weiterhin mitzumischen. Es entwickelte sich eine kampfbetonte Partie, in der die Heimischen mit 3:0 in Führung gingen, aber am Ende um den vollen Erfolg zittern mussten. Für den Tabellendritten Oberwart war es ein Rückschlag im Kampf um den Meistertitel.

Die Hausherren begannen überlegen

An die 250 Zuschauer waren in das Stadion in Deutschkreutz gekommen und sahen eine temporeiche und spannende Begegnung. Die Hausherren fanden besser ins Spiel und kamen in der 19. Minute zur zu diesem Zeitpunkt verdienten 1:0-Führung. Es gab noch eine weitere Tormöglichkeit für die Heger-Truppe, aber die brachte keine Resultatsveränderung. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Torwartfehler brachten weitere Tore für die Einheimischen

In der 53. Minute schlug der Goalie der Gäste, Tobias Bencsics, bei einem Rückpass über den Ball, Christian Stutzenstein war zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Neun Minuten später, in der 61. Minute, trat David Thumberger zu einem Freistoß an, der haltbare Ball ging neben der Mauer vorbei ins Tor der Auswärtigen zur 3:0-Führung. Nun warfen die Oberwarter alles nach vorne, und nur zwei Minuten später bekam Goalgetter Thomas Herrklotz den Ball zielgenau in die Schnittstelle gespielt und verkürzte auf 1:3. Der Sturm auf die Bastion der Hausherren ging weiter, aber es dauerte bis zur 84. Minute, ehe Andreas Radics einen Rückpass von Thomas Herrklotz zum 2:3-Anschlusstreffer verwerten konnte. In der Folge verteidigten die Hausherren die knappe Führung mit Mann und Maus und hatten in der Nachspielzeit noch die Möglichkeit durch David Thumberger auf 4:2 zu erhöhen, aber das Leder ging an die Latte. Schlussendlich konnten die Heimischen über den dritten Sieg in Serie in der Rückrunde jubeln.

Stimmen zum Spiel

Dietmar Heger, Trainer FC Deutschkreutz:

„Die ersten dreißig Minuten waren wir die bessere Mannschaft und haben keine Torchance der Oberwarter zugelassen. Meiner Mannschaft hat man zum Spielende hin schon angemerkt, dass es das dritte Spiel innerhalb von sieben Tagen nach einer dreiwöchigen Pause war. In Summe gesehen haben wir diesen Sieg verdient. Der gesamten Mannschaft gebührt für diese Leistung ein Pauschallob.“

Die Besten: David Thumberger (ST), Goran Erseg (M)

Peter Lehner, sportlicher Leiter SpG Oberwart/Rotenturm:

„Das Ergebnis ist enttäuschend für uns, wir mussten ersatzgeschwächt in diese Partie gehen, in der ersten Halbzeit hat uns in der Offensive die Durchschlagskraft gefehlt, dazu kamen in der zweiten Halbzeit Torwartfehler. Von den Spielanteilen her hätten wir uns einen Punkt verdient, wir sind momentan in einer Situation, wo alles doppelt bestraft wird, und wenig belohnt wird für die Mühe. Alles, was uns bleibt, ist die Hoffnung, dass sich der Spieß bald wieder umdreht und wir aus der „rue de la kack“ rauskommen werden.“

Die Besten: Simon Radostits (M), Andreas Radics (M)