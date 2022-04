Ritzing feiert den ersten Sieg der Rückrunde: 1:0 gegen Sankt Margarethen

Details Sonntag, 03. April 2022 12:09

Brutal starker Herbst, erschreckend schwacher Rückrundenauftakt, für den SC Ritzing ging es im Meisterschaftsspiel in der 20. Runde der Burgenlandliga darum, den ersten vollen Erfolg in der Rückrunde zu verbuchen. Der SV Sankt Margarethen hat am letzten Wochenende seinen ersten Sieg in der Frühjahresrunde gefeiert und möchte diesem Erfolg einen weiteren folgen lassen. Obwohl die Hausherren nicht überzeugten, konnten sie den ersten Sieg in der Rückrunde verbuchen.

Kein fußballerischer Leckerbissen

Die Begegnung passte sich den Wetterbedingungen an, es war über weite Strecken sehr zerfahren und von vielen Abspielfehlern gekennzeichnet. Den Hausherren merkte man die sieglose Serie von vier Begegnungen in der Rückrunde an, es fehlte bei einigen Spielern das Selbstvertrauen. Trotzdem spielten sich die Einheimischen einige Torchancen heraus, die unter anderem von Necdet Yörük, Valentino Lukic und Richard Amaechi Johnson vergeben wurden. Die Gäste glichen sich dem Niveau des Spieles an, hatten eine hochkarätige Torchance, als Bojan Brezovac allein auf das Tor der Heimischen zusteuerte, das Leder aber nicht im Tor der Hausherren unterbrachte. So wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Das Spiel wurde nicht besser

Auch in der zweiten Halbzeit war keine Besserung in Sicht, was das Kombinationsspiel beider Mannschaften betraf. Es gab Einzelaktionen, welche aber nicht zu Ende geführt wurden. In der 54. Minute die spielentscheidende Szene, ein langer Ball über die Abwehr der Gäste erreichte Necdet Yörük, der fackelte nicht lange herum und netzte zur 1:0-Führung für die Heimischen ein. Es gab auf beiden Seiten noch sogenannte Halbchancen, die brachten aber keine Resultatsveränderung, sodass die Einheimischen als glückliche Sieger vom Platz gingen.

Stimmen zum Spiel

Mario Posch, sportlicher Leiter SC Ritzing:

„Es war kein hochklassiges Spiel, geschuldet den vielen Ausfällen, welche meine Mannschaft zu verkraften hatte. Wir haben das Team mit jungen, talentierten Spielern aufgefüllt und das hat sich bewährt. Die Mannschaft hat sich reingekniet und nie aufgegeben und das war der Schlüssel für den verdienten Sieg.“

Der Beste: Soma Sarosi (V)

Gerald Kummer, Co-Trainer SV Sankt Margarethen:

„Es war keine berauschende Partie, es war eher ein Stückwerk und wer ein Tor schießt, der gewinnt, und das waren leider nicht wir. Wenn Bojan Brezovac seine große Torchance in der ersten Halbzeit verwertet hätte, wäre das Spiel zu unseren Gunsten ausgegangen. Ein Remis wäre nach dem Spielverlauf gerecht gewesen.“