"Geschlossene Mannschaftsleistung" - SpG Oberwart/Rotenturm mit 4:0 gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Details Samstag, 09. April 2022 10:19

Eine bis dato Saison der Hochs und Tiefs liefert die SpG Oberwart/Rotenturm ab, aber auf heimischen Boden sind sie noch ungeschlagen. Dementsprechend klar waren die Rollen auch am Freitagabend verteilt, als man auf eigener Anlage die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach empfing, für die es zuletzt alles andere als erfolgreich in der Burgenlandliga lief. Die Hausherren ließen in der zweiten Halbzeit keine Zweifel aufkommen, wer der Herr in Hause ist und siegten klar mit 4:0.

Offene erste Spielhälfte

In den ersten 30 Minuten konnte die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach das Spiel offen gestalten, es gab Torannäherungen beider Mannschaften, eine zwingende Torchance war aber nicht dabei. Die Gäste hatten bis zu diesem Zeitpunkt einige vielversprechende Möglichkeiten, den Führungstreffer zu erzielen, aber Antonio Grgic, Lukas Kubus und Dominik Kovacs vergaben. In der 38. Minute dann die 1:0 Führung für die Hausherren, als ein Schuss nach einem Corner an der Stange landete und den Abpraller verwertet Kilian Koch kompromisslos. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Oberwart setzte sich durch

Kurz nach dem Wiederanpfiff ein Pressing der Hausherren, Lukas Zapfel erkämpfte sich in der 51. Minute das Leder, sein Zuckerpass erreichte Andreas Radics und der fackelte nicht lange herum und es hieß 2:0 für die Hotwagner-Truppe. Die Anhänger der Hausherren mussten dann bis zur 70. Minute warten, ehe ein Stanglpass Noel Kustor erreichte und der netzte zum 3:0 ein. Damit war das Spiel gelaufen und das 4:0 von Thomas Herrklotz in der 84. Minute war nur noch eine Draufgabe für das Torverhältnis.

Stimmen zum Spiel

Peter Lehner, sportlicher Leiter SpG Oberwart/Rotenturm:

„Es war heute nicht einfach für uns, es steigt der Druck, den wir uns selbst machen, denn wir wollen wieder in die Spur kommen. Wir hatten einige Führungsspieler zu ersetzten, haben aber trotzdem eine Reaktion auf die Niederlage gegen Deutschkreutz gezeigt und dafür gebührt der Mannschaft ein Pauschallob.“

Die Besten: Dominik Sperl (V), Elias Jandrisevits (V), Simon Radostits (M), Philip Penzinger (M).

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel relativ gut im Griff gehabt, bis wir nach einem Eckball ein unglückliches Gegentor erhalten haben. Vor diesem Treffer haben wir einige echte Möglichkeiten gehabt, den Führungstreffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit haben sich die Oberwarter durchgesetzt, als wir nach einem Torwartfehler mit 0:2 in Rückstand geraten sind.“