Der SC/ESV Parndorf 1919 fährt umkämpften 3:1-Erfolg gegen SV Güssing ein

Details Samstag, 09. April 2022 10:33

Der Tabellenführer SC/ESV Parndorf 1919 empfing das Kellerkind SV Güssing im Heidebodenstadion in der 21. Runde der Burgenlandliga und gab sich keine Blöße und siegte nach der guten gezeigten Leistung in der zweiten Spielhälfte mit 3:1. Überraschend für die Zuschauer war das selbstbewusste Auftreten der Gäste in der ersten Halbzeit, sie wehrten sich bravourös gegen die Heimischen und gingen sogar mit 1:0 in Führung, schlussendlich mussten sie sich der Übermacht des Leaders in der zweiten Halbzeit beugen und verloren mit 1:3.

Optische Überlegenheit der Gäste

Die Gäste gingen mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen in diese Begegnung und konnten sich in der Anfangsphase des Matches eine leichte Feldüberlegenheit erspielen, was zur Folge hatte, dass die Gäste mit 1:0 in Führung gingen. Ein Freistoß in der 20. Minute wurde von Christoph Urban mit dem Kopf an die Stange befördert, den Abpraller brachte Mark Horvath im Gehäuse der Einheimischen unter. In der 38. Minute dann der 1:1-Ausgleich, eine Flanke in den Strafraum erreicht Peter Trimmel und der hatte keine Mühe, das Leder im Tor der Gäste unterzubringen. Nur sechs Minuten später was es Oliver Augustini, der eine gute Aktion mit dem 2:1-Führungstreffer abgeschlossen hatte. Mit der knappen Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren waren nun dominierend

Die Hausherren kamen voll motiviert aus der Kabine und schnürten die Gäste in deren Spielhälfte ein. In der 60. Minute, ein gefühlvoller Pass von Lukas Umprecht erreicht Oliver Augustini, der schlägt einen Haken im Strafraum der Auswärtigen und schießt mit seinem zweiten Treffer zum 3:1 ein. Nun übernahm die Hafner-Elf die volle Herrschaft über das Match und lukrierte noch einige Torchancen, die aber keine weiteren Tore brachten. Mit diesem Arbeitssieg bleiben die Hausherren weiterhin an der Tabellenspitze.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„Überraschenderweise ist es das Match geworden, das wir erwartet hatten. Der Gegner hat einen klaren Spielplan gehabt, war bei Standardsituationen extrem gefährlich und wir fanden für dieses Problem in den erste 35 Minuten keine Lösung. Unsere beiden Tore vor dem Halbzeitpfiff haben das Spiel für uns in die richtige Richtung gedreht.“

Die Besten: Oliver Augustini (M), Peter Trimmel (V).

Christoph Herics, Trainer SV Güssing:

„Wir haben dem Leader streckenweise Paroli geboten, waren taktisch gut aufgestellt und meine Jungs haben alles aus sich herausgeholt. Die beiden Gegentore kurz vor der Halbzeit waren für den Spielausgang entscheidend, in der zweiten Halbzeit zeigte Parndorf seine Stärke und siegte mit 3:1.“