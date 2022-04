Der SC Ritzing lässt Muskeln spielen – knapper Auswärtssieg gegen den UFC Markt Allhau

Details Samstag, 09. April 2022 10:57

Für den UFC Markt Allhau ging es in diesem Spiel darum, die Negativserie von vier Pleiten in Folge zu beenden und den ersten Sieg in der Rückrunde der Burgenlandliga zu fixieren. Der SC Ritzing hatte am vergangenen Wochenende das erste Erfolgserlebnis der Rückrunde und möchte dieses natürlich fortsetzen. In einer ziemlich ausgeglichenen Begegnung, beide Mannschaften dominierten je eine Halbzeit, konnte schlussendlich der SC mit der vollen Punkteanzahl die Heimreise antreten.

Die Gäste waren überlegen

Von Beginn an nahmen die Gäste das Heft in die Hand und dominierten das Spielgeschehen, und hatten bereits mit 2–3 gute Aktionen, doch die geballte Routine von Franz Weber stoppte jeden Angriff der Gäste. In der 25. Minute, eine hohe Flanke von der linken Seite erreicht Richard Amaechi Johnson, der stoppte gekonnt das Leder und mit einem Dropkick der Sonderklasse donnerte er das Leder zur 1:0-Führung für die Furtner-Elf ins lange Kreuzeck des Gehäuses der Heimischen. Dieser Treffer hat das Prädikat „Tor des Monats April“ verdient. Im weiteren Verlauf der Begegnung konnten die Gäste noch mit Torannäherungen von Valentino Lukic und Necdet Yörük aufwarten, aber diese wurden nicht konsequent zu Ende gespielt. Die Hausherren bemühten sich redlich, konnten aber keine Resultatsveränderung erreichen, obwohl Robin Friesenbichler mit einem Kopfball die Chance hatte, in der 15. Minute die Führung der Heimischen zu erzielen.

Zweite Halbzeit ging an Markt Allhau

In der zweiten Halbzeit warfen die Hausherren Mann und Maus nach vorne, aber es kamen dabei nur Halbchancen heraus, der Schlusspunkt dieser spannenden Begegnung war ein Lattenknaller vom Ritzinger Richard Amaechi Johnson in der 90. Minute.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Ich kann nur wie jede Woche die alte Leier sagen, es läuft momentan nicht bei uns. Wir sind mit dem letzten Aufgebot angetreten, auf der Ersatzbank waren nur Spieler aus der Reservemannschaft. Wir haben gut mitgehalten, dann verliert man das Spiel durch einen Sonntagsschuss und wir stehen schon wieder mit leeren Händen da, obwohl wir einen Punkt verdient hätten.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„In der ersten Halbzeit haben wir alles perfekt im Griff gehabt, in der zweiten Halbzeit ist Markt Allhau stärker geworden, die haben alles nach vorne gehauen, aber wir haben diese Phase des Spieles gut überstanden.“

Die Besten: Daniel Wolf (M), Nemanja Stojanovic (M), Armin Pester (V), Richard Amaechi Johnson (ST).