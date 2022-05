Abstiegskampf zwischen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und Sankt Margarethen endet mit einem Remis

Details Sonntag, 15. Mai 2022 12:22

In diesem Showdown in der Burgenlandliga zwischen der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und dem SV Sankt Margarethen ging es für die Hausherren um ihre letzte Chance, dem Abstieg doch noch zu entrinnen, falls der Zweitplatzierte der Liga die Relegation in die RLO nicht schafft und somit eine Mannschaft absteigen muss. In einem typischen Abstiegskampf, der teilweise sehr zerfahren war, trennten sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung.

Die Hausherren kamen besser in Spiel

Die Hausherren hatten den besseren Start und kamen durch Antonio Grgic, Rastko Rastoka und Lucca Klee zu einigen guten Tormöglichkeiten, die aber allesamt vergeben wurden. Mit fortlaufender Dauer kamen die Gäste immer besser ins Spie, Jan Kummer hatte zwei hochkarätige Torchancen: einmal setzte er in der 25. Minute einen Kopfball um Zentimeter übers Tor, zehn Minuten später scheiterte er aus einem Meter an Tormann Peter Majer, der mit einem tollen Reflex den Ball abwehren konnte. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Frühes Tor der Gäste in der zweiten Halbzeit

Kaum hatte Schiedsrichter Bernhard Luef das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es im Kasten der Heimischen. Thomas Jusits hob den Ball in den Lauf von Bojan Brezovac, der flankte auf Lukas Heinicker, der aus der Drehung ins lange Eck traf. Goalie Peter Majer war noch dran, konnte den Einschlag jedoch nicht mehr verhindern. Oberpetersdorf wollte nun mehr Druck erzeugen, mehr als ein harmloser Kopfball von Doman Sapi schaute dabei aber nicht heraus (58.). In der 77. Minute hatten die Gäste die Chance, das Spiel für sich zu entscheiden, aber Mario Wenzl scheiterte am überragenden Torwart Peter Majer. Jetzt warfen die Hausherren alles nach vorne und kamen in der 89. Minute zum glücklichen Ausgleichstreffer, als Fabian Szabo nach einem Eckball einnetzte. In der Nachspielzeit hatte Luca Sedlatschek den Lucky Punch für die Hausherren vor den Füßen, konnte ihn aber nicht vollenden.

Stimme zum Spiel

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

"Wir haben gut mit einigen Torchancen begonnen, aber irgendwie ist uns dann das Spiel verloren gegangen und St. Margarethen kam besser in die Begegnung. Nach dem 0:1 haben wir uns nicht aufgegeben, haben es mit hohen Bällen versucht und sind dann nach einem Corner zum glücklichen Ausgleich gekommen. In der Nachspielzeit hatten wir noch den Matchball, aber es blieb beim gerechten Remis."

Die Besten: Peter Majer (T), Luca Klee (M)