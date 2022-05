Thomas Herrklotz packt wieder die Schussstiefel aus: Drei Tore zum 4:3-Sieg in St. Margarethen

Details Sonntag, 22. Mai 2022 10:27

Dieses Spiel war nichts für schwachen Nerven, dreimal wechselte die Führung. Die SpG Oberwart/Rotenturm trug einen knappen 4:3-Erfolg in der Burgenlandliga gegen Sankt Margarethen davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die Gäste. Die Hausherren stellten sich mit aller Kraft dagegen, wollten unbedingt die Niederlage vermeiden. Am Ende setzten sich die Gäste trotz einer numerischen Schwächung in einem dramatischen Finish dennoch durch.

Frühe Führung für die Gäste

Neue Gesichter waren auf der Trainerbank anzutreffen: U23-Trainer Patrick Tölly und TW-Trainer Michael Benedek ersetzten die beiden Stammtrainer, die wegen einer roten Karte pausieren mussten. Es begann, wie es viele erwartet hatten, bereits in der 7. Minute fiel das 1:0 für die Gäste, als Noel Kustor ausrutschte, den Ball aber noch zu Stefan Wessely bringen konnte und Thomas Herrklotz das Anspiel von der Nummer 17 aus kurzer Distanz über die Linie beförderte. Ein individueller Fehler in den Abwehrreihen der Oberwarter bescherte den Heimischen den 1:1-Ausgleich in der 17. Minute durch Lukas Heinicker. Nur zwei Minuten später erzielte Noel Kustor nach Zuspiel von „Herrki“ die erneute Führung zum 2:1 der Auswärtigen. Die Hausherren ließen aber nicht locker und kamen in der 28. Minute zum erneuten Ausgleich durch Thorsten Lang. Oberwarts Goalie Tobias Bencsics konnte in der 29. Minute nur durch ein Foul die Führung der Hausherren verhindern, dafür bekam er vom Schiedsrichter die rote Karte gezeigt und durfte vorzeitig zum Duschen gehen. Neu in das Gehäuse der Auswärtigen kam der erst 18-jährige Debütant Maximilian Zöttl, der seine Sache in der Folge hervorragend machte, gegen den Elfmeter der Hausherren, verwandelt durch Lukas Heinicker, hatte er allerdings keine Chance. Mit der knappen 3:2-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Ausgleichstreffer kurz nach dem Wiederanpfiff

Kurz nach dem Seitenwechsel fiel der Ausgleich für die Oberwarter, als Thomas Herrklotz einen Freistoß unhaltbar für Goalie Michael Wenzel im Tor der Heimischen versenkte. Das Match wogte jetzt hin und her, aber echte Großchancen wollten sich nicht so richtig einstellen. Erst in der Nachspielzeit kam eine Flanke von Elias Jandrisevits punktgenau zu Noel Kustor, der mit der Brust zu Thomas Herrklotz weiterleitete und dem Kapitän zu seinem dritten Treffer am heutigen Tag verhalf. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg des Tabellendritten, der durch eine starke kämpferische Leistung die numerische Schwächung ausgleichen konnte.

Stimme zum Spiel:

Michael Benedek, TW-Trainer SpG Oberwart/Rotenturm

„Das Spiel war eine Achterbahnfahrt der Gefühle, nichts für schwache Nerven. In der Halbzeitpause hat Patrick Tölly die Mannschaft super motiviert, der frühe Ausgleich direkt nach der Pause hat uns natürlich in die Karten gespielt. Ich kann nur sagen, Hut ab vor dieser Leistung, welche unser Team in der zweiten Halbzeit gezeigt hat. Man hat nicht bemerkt, dass wir mit einem Mann weniger auf dem Spielfeld sind. Es war ein glücklicher, aber verdienter Sieg.“

Der Beste: Thomas Herrklotz (ST)