Ritzing verschenkt Punkte in einer Hitzeschlacht gegen Bad Sauerbrunn

Zum Duell zweier im Frühjahr unbeständiger Mannschaften kam es am gestrigen Nachmittag im Burgenland, als der SC Ritzing den im Aufwind befindlichen SC Bad Sauerbrunn empfing. Letzterer möchte seine Position im Mittelfeld der Tabelle in der Burgenlandliga festigen. Diesem Vorhaben kam man nun einen Schritt näher, als man sich in der Fremde durch ein 2:2-Remis einen Punkt ergatterte. Ritzing hätte als klaren Sieger vom Platz gehen müssen, aber einige hochkarätige Torchancen konnten sie nicht verwerten.

Frühes Tor der Hausherren

Kaum hatte Schiedsrichter Davor Divkovic das Match angepfiffen, sauste in der dritten Minute eine Granate von Lazar Cvetkovic aus etwa 20 Metern in das Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Die Hausherren verstanden es zu diesem Zeitpunkt nicht, ein Schäufelchen nachzulegen, sondern ließen den Gegner ins Spiel kommen. In Minute 10 überlupfte Michal Kozak den Goalie der Heimischen, aber Armin Pester konnte das Leder von der Torlinie wegschlagen. In der 17. Minute zeigte der Schiri auf den Punkt und Goalgetter Michal Kozak verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich. Vorausgegangen war ein unnötiges Foul der Ritzinger Hintermannschaft, die einen Bad Sauerbrunner Spieler umsäbelte, als er mit dem Ball aus dem Strafraum laufen wollte. Nur zwei Minuten später knallte Michal Kozak das Leder an die Latte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Hausherren noch die Chance, wieder in Führung zu gehen, aber der Goalie der Auswärtigen, Lukas Stifter, konnte vor dem heranstürmenden Krisztián János Ancsin klären. Mit dem 1:1-Remis wurden die Seiten gewechselt.

Ritzing drehte voll auf

In der zweiten Spielhälfte spielte teilweise nur eine Mannschaft, und das waren die Heimischen. In der 59. Minute schloss der gerade zuvor eingewechselte Valentino Lukic mit seinem ersten Ballkontakt einen schön vorgetragenen Angriff zur 2:1-Führung ab. Es folgten hochkarätige Torchancen von Peter Zelinsky und Valentino Lukic, die aber vergeben wurden. In der 83. Minute sah der Ritzinger Trainer Josef Furtner ein Déjà-vu der Entstehung des ersten Gegentores, wieder war es Michal Kozak, der seinen zweiten Penalty souverän zum 2:2-Endstand verwandelte.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Die erste Halbzeit ist nicht so gut für uns verlaufen, obwohl wir sehr früh in Führung gegangen sind. Die zweite Halbzeit war ein Wahnsinn, wie wir das Leder haben laufen lassen. Wir hatten viele hochkarätige Torchancen, aber nur einen Treffer erzielt. Aber so ist es im Fußball, es zählen nur die Tore und nicht die Torchancen.“

Die Besten: Necdet Yörük (ST), Lazar Cvetkovic (M)

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Starke Hitze hat das Spiel beeinträchtigt, die Spieler haben sich bei diesen Temperaturen sehr geplagt. Die erste Halbzeit war teilweise ausgeglichen, in der zweiten Spielhälfte hatte Ritzing mehr Ballbesitz und wir waren in die Defensive gedrängt. Aber wir haben spät den Ausgleichstreffer geschossen. Das Remis geht meiner Meinung nach in Ordnung.“

Die Besten: Michal Kozak (ST), Lukas Stifter (T)