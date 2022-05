Torloses Remis im Abstiegs-Derby zwischen Markt Allhau und Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Details Montag, 23. Mai 2022 11:14

Zu einem wahren Nervengipfel zweier abstiegsbedrohter Mannschaften kam es gestern in der Burgenlandliga. Voll motiviert nach dem Punktgewinn in Deutschkreutz und mit neuem Selbstbewusstsein ausgestattet, empfing der UFC Markt Allhau die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Eine Partie stand bevor, in der es für die Gäste um alles oder nichts ging. Schlussendlich teilte man sich die Punkte und Markt Allhau setzte einen wichtigen Schritt in Richtung anvisierten Klassenerhalt und verkomplizierte die Lage des direkten Konkurrenten noch einmal entscheidend.

Kaum Höhepunkte in der ersten Halbzeit

Bei sommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein Fußballspiel auf mäßigem Niveau, in dem die Defensivabteilungen ein gutes Kombinationsspiel verhinderten. Gleich zu Beginn des Matches hatten die Hausherren einen Stangenschuss durch Flamur Muleci, aber das war schon einer der Höhepunkte dieser Begegnung. Größtenteils fand das Spiel zwischen den Strafräumen statt, selten entdeckte man einen Spieler im Strafraum. Die Gäste hatten zwei sogenannte Halbchancen zu verzeichnen, die aber keine Resultatsveränderung brachten. So plätscherte die Begegnung leise vor sich hin. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Partie wurde etwas besser

In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser, die Offensivbemühungen beider Mannschaften zeigten Früchte, nun hatten die Torhüter beider Vereine etwas zu tun, wobei sich Peter Majer, der Goalie der Gäste, bei den vereinzelten Vorstößen der Hausherren auszeichnen konnte. Die Auswärtigen versuchten nun mit allen Mitteln zum Torerfolg zu kommen, es gab einen Lattenpendler von Lucca Klee, ansonsten war die Offensivabteilung vor dem Strafraum jedoch zu unentschlossen. In der Nachspielzeit hatten die Hausherren den Torjubel auf den Lippen, als Sanel Soljankic eine Granate Richtung gegnerischem Tor abfeuerte, aber der Goalie konnte dieses Geschoss entschärfen.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Das heutige Spiel kann man als ‚Not gegen Elend‘ bezeichnen, die besten Akteure beider Mannschaften waren in der Defensive zu finden und das sagt schon viel über diese Begegnung aus.“

Die Besten: Ervin Bevab (V), Christian Teller (V)

Markus Schmidt, Trainer FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach:

„Wir sind heute schwer ins Spiel gekommen, im Laufe der Begegnung ist es dann besser geworden und wir konnten einige Torchancen lukrieren, aber wir haben keinen Vollstrecker in unseren Reihen. Die Ausfälle von Lukas Kubus und Dominik Kovacs lassen sich nicht kompensieren, und wenn man in so einer wichtigen Partie keinen Dreier holt, wird es schwierig, die Klasse zu halten.“

Die Besten: Peter Majer (T), Luca Klee (M), Fabian Szabo (M)