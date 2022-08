Deutschkreutz nicht zu stoppen: 5:0-Sieg in Güssing

Details Samstag, 13. August 2022 10:04

Der SV Güssing empfing in der dritten Runde der Meisterschaft der Burgenlandliga den FC Deutschkreutz im heimischen VULCOLOR-Stadion. Die Gäste kamen mit stolzgeschwellter Brust nach den beiden Auftaktsiegen und hatten die Absicht, diesen Flow in Güssing zu prolongieren, was ihnen mit dem 5:0-Erfolg auch gelungen ist. Die Hausherren hatten dem Sturmlauf der Gäste nichts entgegenzusetzen und gingen sang- und klanglos unter.

Deutschkreutz war von Beginn an spielbestimmend

Die Gäste beherrschten von Beginn an die Begegnung und spielten dementsprechend auch Torchancen heraus. Es dauerte trotzdem bis zur 25. Minute, ehe Dominik Heissler nach einer schönen Kombination auf der rechten Seite zum 1:0 einnetzen konnte. Fast 20 Minuten später fiel dann die 2:0-Führung der Gäste, dieses Mal war es David Thumberger, der in den Strafraum der Heimischen eindringen und mit einem trockenen Schuss ins kurze Eck auf 2:0 erhöhen konnte. Von den Hausherren war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen. Mit der 2:0-Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Tobias Szaffich meldet sich mit zwei Treffern zu Wort

Kaum hatte Schiedsrichter Jan Uwe Thiel die Begegnung angepfiffen, kam es auch schon zum nächsten Treffer für die Gäste, als Heimkehrer Tobias Szaffich im Strafraum der Heimischen angespielt wurde und das Leder eiskalt in die Maschen des Gehäuses der Güssinger knallte (48.). Und wie schon in der Begegnung gegen Sankt Margarethen machte es Tobias Szaffich nicht ohne Doppelpack, denn in der 52. Minute überspielte er einen Verteidiger samt Goalie der Hausherren und schob das Leder zur 4:0-Führung ins leere Tor. Last, but not least war es Julian Salamon, der in der 82. Minute den 5:0-Endstand erzielte. Für Güssing ist das 0:5 eine bittere Heimniederlage, welche den Heimkomplex der Herics-Elf bestätigt. Deutschkreutz hingegen setzt seinen makellosen Erfolgslauf fort.

Stimme zum Spiel

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Wir waren die bessere Mannschaft, haben alles das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten und haben heute die beste Leistung in der Saison gezeigt. Wir kommen immer besser in Fahrt und haben nur noch kleine Rädchen im System, an denen wir noch drehen müssen.“