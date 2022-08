Knapper 2:1-Sieg für Kohfidisch im Süd-Derby gegen Rudersdorf

Details Samstag, 13. August 2022 10:11

Das Tabellenschlusslicht ASK Kohfidisch empfing am Freitagabend den Aufsteiger USVS Hausbauführer Rudersdorf zum Meisterschaftsspiel der dritten Runde in der Burgenlandliga. Für die Hausherren ging es in diesem Süd-Derby einzig und allein darum, die ersten Punkte zu ergattern und sich vom Tabellenende abzusetzen. In einer kampfbetonten Begegnung zweier gleichstarker Mannschaften konnte sich Kohfidisch mit einem 2:1-Erfolg knapp durchsetzen.

Rasanter Beginn der Begegnung

Rund 350 Zuschauer waren zum Süd-Derby nach Kohfidisch gepilgert und wurden nicht enttäuscht, denn die Begegnung hatte alles, was ein Derby ausmacht.: rassige Zweikämpfe, gelungene Kombinationen und etliche Torraumszenen. Die Hausherren starteten fulminant in die erste Spielhälfte, bereits in der 11. Minute schickte Nicolas Oswald seinen Mannschaftskollegen Kevin Hasler mit einem Superpass in die Tiefe auf Reisen, der drang in den Strafraum der Gäste ein. Sein trockener Schuss ins kurze Eck war für den Goalie der Auswärtigen, Hrvoje Ranogajec, nicht zu halten, so stand es 1:0 für Kohfidisch. Aber die Gäste ließen sich mit der Antwort wenig Zeit, nur neun Minuten später gelang ein hervorragend vorgetragener Angriff über die Seite, eine Flanke kam in den Strafraum geflogen, wo Ibrahim Sahin das Leder im Stile eines Goalgetters zum 1:1-Ausgleich versenkte. Nun waren wieder die Hausherren an der Reihe: Nach einem Corner, getreten von Julian Binder, kam der Ball zum frei stehenden Hannes Polzer, der zur 2:1-Führung der Hausherren einköpfte. In der weiteren Folge gab es noch Torchancen für Hüben wie Drüben, aber diese brachten keine Veränderung des Resultats, sodass mit der knappen 2:1-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Offener Schlagabtausch beider Mannschaften

In der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, das Spiel wogte hin und her, Kohfidisch hatte seine Torchancen, auch die Gäste tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Tor der Heimischen auf. Tore fielen in dieser Phase der Begegnung allerdings keine mehr.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Es war ein spannendes, rassiges Derby. Rudersdorf hat uns alles abverlangt. Wir haben es in der zweiten Halbzeit verabsäumt, einen dritten Treffer zu erzielen, darum blieb die Begegnung bis zum hitzigen Spielende spannend. Schlussendlich sind wir als glückliche Sieger vom Platz gegangen und freuen uns über den ersten Sieg der Saison.“

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In Summe gesehen wäre ein Remis gerecht gewesen, in der zweiten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft, konnten aber unsere vorhandenen Torchancen nicht in Tore ummünzen. Mit der Leistung meiner Mannschaft in der zweiten Spielhälfte bin ich sehr zufrieden.“