Spannendes Derby: Markt Allhau und Pinkafeld trennen sich Remis

Der UFC Markt Allhau empfing am Sonntag im einzigen Spiel der englischen Woche in der Burgenlandliga den SC Pinkafeld. Vor der Begegnung war kein Favorit auszumachen, beide Mannschaften hatten ihr letztes Match mit 1:3 verloren. Die Gäste hätte man in der Tabelle weiter oben erwartet, aber sie kamen bisher noch nicht so richtig in Fahrt, sie konnten aber heute wieder punkten.

Pinkafeld von Beginn an dominierend

Über 500 Zuschauer waren zum Süd-Derby in die z-immobilien-Arena gepilgert und sahen ein rassiges, von Zweikämpfen geprägtes Match, welches zu keiner Minute langweilig war. Gleich zu Beginn nahmen die Gäste das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen auf dem Platz. Allerdings musste man bereits in der 5. Minute einen verletzungsbedingten Spielerwechsel vornehmen: Christoph Saurer kam für Jan Mathias Röhrling ins Spiel, der sich sofort gut ins Spiel einfügte. Nach einer schönen Kombination über die Seite bediente Christoph Saurer seinen Mitspieler David Korherr mit einem mustergültigen Stanglpass, und Letzterer hatte keine Mühe, das Leder in der 8. Minute im Gehäuse der Heimischen unterzubringen. In der weiteren Folge gab es für die Gäste noch eine Torchance, die sie aber nicht verwerten konnten. Von den Hausherren war in dieser Spielhälfte nicht viel zu sehen, sodass mit der knappen 1:0-Führung für Pinkafeld die Seiten gewechselt wurden.

Die Hausherren kamen nun besser ins Spiel

Die Pausenansprache von Trainer Ervin Bevab zeigte ihre Wirkung, die Hausherren gingen nun konsequenter in die Zweikämpfe und zeigten ein gefälliges Kombinationsspiel. In der 52. Minute gab es Elfmeteralarm im Strafraum der Gäste, aber die Pfeife von Schiedsrichter Manuel Gregorits blieb stumm. In der 62. Minute setzte sich Marin Glavas auf der Seite durch, seine maßgeschneiderte Flanke erreichte Ervin Bevab, der zum 1:1-Ausgleich traf. Jetzt stand das Spiel auf des Messers Schneide. Es gab Tormöglichkeiten für Hüben wie Drüben: einmal, als Jura Stimac nur die Stange traf, aber ein weiterer Treffer wollte einfach nicht fallen. Somit ging das Derby mit einem gerechten Remis zu Ende.

Stimmen zum Spiel

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Ich glaube, für die Zuschauer war es ein interessantes Spiel mit vielen Zweikämpfen, die erste Halbzeit ging an Pinkafeld, die zweite an uns. Wir schaffen es momentan einfach nicht, zwei gute Halbzeiten zu zeigen. Schlussendlich war es ein gerechtes Remis.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Es war wie erwartet ein schwieriges Spiel mit vielen Zweikämpfen, aber wir haben das Spiel gut angenommen, haben relativ wenig zugelassen und sind auch verdient in Führung gegangen. Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden, zumal es zwei Spiele innerhalb kürzester Zeit waren und ich aufgrund von Verletzungen keine großen Spielerwechsel machen konnte.“