Nach Rückstand: Bad Sauerbrunn ringt Horitschon nieder

Details Dienstag, 16. August 2022 12:46

Der SC Bad Sauerbrunn hat die ersten drei Runden in der Burgenlandliga ohne Niederlage überstanden und erwartete nun den ASK Horitschon im Wetterkreuzstadion. Die Hausherren hatten die letzten vier Duelle gegen den ASK gewonnen und galten in diesem Aufeinandertreffen als Favorit. Horitschon konnte, wie schon in zwei Begegnungen der neuen Saison, einen 1:0-Vorsprung nicht über die Runden bringen, dafür sicherten sich die Hausherren mit einem Penalty kurz vor dem Spielende den knappen 2:1-Sieg.

Gäste gingen in Führung

Vor einer guten Zuschauerkulisse – an die 400 Personen hatten den Weg ins Wetterkreuzstadion gefunden – starteten beide Mannschaften mit vollem Elan. Das erste Ausrufezeichen setzten die Gäste, als ein Lattenpendler von Martin Haller zurück ins Spielfeld sprang. Aber mit einer der nächsten Torchancen für die Gäste kam es zur 1:0-Führung, als ein hoher Ball von der Mittellinie zum Sechzehner der Hausherren geflogen kam, das Leder wurde zu Nico Wessely weitergeleitet, der kompromisslos einnetzte. Die Hausherren hatten etliche gute Tormöglichkeiten, aber der Goalie der Gäste, die „Krake“ Fabian Leeb, machte sie alle zunichte und hielt seinen Arbeitsplatz bis zur Pause sauber. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit behinderten sich Christoph Krenn und Michal Kozak gegenseitig vor dem Goalie der Hausherren, sodass mit der knappen 1:0-Führung der Leser-Elf die Seiten gewechselt wurden.

Bad Sauerbrunn erzielt nun die Tore

Die zweite Spielhälfte begann wie die erste mit einem Lattenschuss der Gäste, im Gegenzug war es dann in der 60. Minute Arnold Ernst, der mit einem trockenen, platzierten Schuss ins lange Eck den 1:1-Ausgleich erzielte. Ab diesem Zeitpunkt erhöhten die Hausherren den Druck, aber die Schussversuche der Heimischen wurden immer von den Spielern aus Horitschon abgeblockt. So dauerte es bis zur 88. Minute, ehe Michal Kozak in den Strafraum eindrang, ein Verteidiger der Gäste die Sense auspackte und den Goalgetter umsäbelte. Den dafür gegebenen Penalty verwandelte der Gefoulte souverän zum 2:1-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Das war heute im Gegensatz zum Schattendorfer Spiel eine flotte Partie meiner Mannschaft, wir haben aber in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an guten Torchancen vergeben. Schlussendlich war es ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Wir hätten uns heute einen Punkt verdient, wir haben zeitweise gut mitgehalten, auch wenn Bad Sauerbrunn eine optische Überlegenheit hatte. Bei meinen Spielern hat man gesehen, dass sie am Samstag im Einsatz waren, es hat die Spritzigkeit gefehlt.“