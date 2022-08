Knapper 2:1-Sieg von Sankt Margarethen im Derby gegen Klingenbach

Details Dienstag, 16. August 2022 12:45

Steil nach oben zeigte die Formkurve des SV Sankt Margarethen vor diesem Heimspiel im Derby gegen den ASK Klingenbach in der Burgenlandliga. Die Lederer-Truppe konnte in den letzten beiden Begegnungen voll punkten und lag mit sechs Punkten auf dem 5. Tabellenrang. Mit Klingenbach kam eine erfolgreiche und kampfstarke Mannschaft in das Greabochstadion. In einem rassigen Spiel behielten die Hausherren mit 2:1 die Oberhand.

Spannende erste Spielhälfte

Über 800 Zuschauer waren zu diesem Derby in das Greabochstadion gepilgert und sahen ein kampfbetontes Spiel mit rassigen Zweikämpfen, und auch Tore waren zu bejubeln. Die Gäste vergaben in der ersten Halbzeit einige gute Tormöglichkeiten: Frantisek Lady, Erich Petrilak und Mirza Sejmenovic schafften es nicht, das Runde ins Eckige zu befördern. Die Hausherren hatten mit einem Schuss von Ernest Grvala an die Außenstange eine gute Torchance. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren eröffneten den Torreigen

In der 52. Minute fiel das 1:0 für die Hausherren: Ein Superpass kam zu Lukas Heinicker, der spielte weiter zu Ernest Grvala, der umkurvte noch den Goalie der Gäste und schob das Leder dann zur Führung ein. Zwölf Minuten später spielten die Gäste einen misslungenen Rückpass, Schnellgneißer Ernest Grvala eroberte sich das Leder, umkurvte wieder den Klingenbacher Torwart und servierte das Leder dem völlig frei stehenden Lukas Heinicker, der den Ball nur noch ins leere Tor zum 2:0 drücken musste. Nun warfen die Gäste alles nach vorn und kamen in der 87. Minute zum Anschlusstreffer: Philipp Grafl zirkelte einen Freistoß in den Strafraum der Hausherren, niemand fühlte sich für das Leder zuständig, sodass es ohne Fremdberührung im Kasten der Hausherren zum 1:2 einschlug. Dieser Treffer kam für die Hatzl-Truppe trotz achtminütiger Nachspielzeit zu spät, sodass ihr Erfolgslauf in Sankt Margarethen gestoppt wurde.

Stimmen zum Spiel

Franz Lederer, Trainer SV Sankt Margarethen:

„Es war ein richtiges Derby, beide Mannschaften hatten zu Beginn nicht das letzte Hemd riskiert. Mit Beginn der zweiten Halbzeit sind wir immer besser ins Spiel gekommen und haben meiner Meinung nach verdient gewonnen. Meine Mannschaft macht im Moment vieles richtig. Wir haben neun Punkte auf dem Konto und die nimmt uns niemand mehr weg. Aber wir wissen auch, wie es im Fußball gehen kann und vergessen nicht, auch nach unten zu schauen.“

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Wir haben uns mit Eigenfehlern selbst bestraft. In der ersten Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und hatten etliche gute Tormöglichkeiten. Im Angriff hat uns aber die Effektivität gefehlt. Nach dem 0:2 haben wir alles nach vorn geworfen, haben leider glücklos agiert und konnten nicht mehr als den Anschlusstreffer erzielen.“