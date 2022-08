Rassiges Spiel fand keinen Sieger: Deutschkreutz und Kohfidisch trennen sich mit 2:2

Details Dienstag, 16. August 2022 12:45

Der FC Deutschkreutz erwartete in der 4. Meisterschaftsrunde der Burgenlandliga den ASK Kohfidisch. Die Hausherren haben bislang in der Meisterschaft eine makellose Leistung gezeigt und führen die Tabelle mit 9 Punkten und 10:0 Toren an. Mit Kohfidisch kam nun eine Mannschaft in das heimische Stadion, die in der letzten Runde die ersten Punkte erspielt hatte. In einer rassigen, kampfbetonen Begegnung trennten sich beide Mannschaften mit einem 2:2-Remis.

Frühe Tore beider Mannschaften

Kaum hatten sich die Spieler auf dem Platz sortiert, hieß es 1:0 für die Gäste. Julian Binder setzte sich auf der Seite durch, seine wohltemperierte Flanke erreichte Nicolas Oswald am Fünfereck, der ließ das Leder über seinen Scheitel gleiten und vollendete den Angriff mit einem Treffer (2.). Die Antwort der Hausherren ließ aber nicht lange auf sich warten: Nach einem Angriff kam Lukas Godovitsch in der 6. Minute an der Strafraumgrenze an das Leder. Sein Knaller landete im Kasten der Auswärtigen zum 1:1-Ausgleich. Beide Mannschaften hatten im weiteren Spielverlauf noch gute Tormöglichkeiten, aber einen Treffer konnten beide nicht erzielen. Somit wurden mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt.

Kohfidisch mit frischen Spielern in die zweite Halbzeit

In der Halbzeitpause brachte Trainer Matthias Dürnbeck frische Kräfte nach der anstrengenden englischen Woche in die Kohfidischer Mannschaft: Für Nik Wukitsevits kam Bence Szabo ins Spiel, Florian Csencsits ersetzte Fabian Paukovits. Die erste große Tormöglichkeit hatten die Gäste in der 68. Minute, als sich ein Kohfidischer Spieler an der Mittellinie auf den Weg Richtung gegnerisches Tor machte, aber vom Linienrichter zurückgewachelt wurde. Die Heimischen starteten in der 73. Minute einen schönen Angriff, David Thumberger bekam das Leder zugespielt, fackelte nicht lange herum und drosch das Spielgerät in die Maschen des Gehäuses der Auswärtigen zur 2:1-Führung. Deutschkreutz hatte nun noch einige gute Tormöglichkeiten, diese brachten aber keine Resultatsveränderung. In der Nachspielzeit fiel dann noch der 2:2-Ausgleichstreffer für Kohfidisch: Wieder war es der Scheitel von Nicolas Oswald, über den der Ball den Weg ins Tor der Heimischen fand.

Stimmen zum Spiel

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Nach der 2:1-Führung hätten wir den Sack zumachen können und müssen, aber wir haben richtiggehend um den Ausgleichstreffer gebettelt. Wir müssen noch ein wenig an den Rädchen in der Defensivabteilung drehen.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Es war ein rassiges Spiel mit vielen Torraumszenen, für die Zuschauer bestimmt gut anzusehen, es kam keine Langweile auf. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch beider Mannschaften mit vielen Zweikämpfen. Wir sind mit dem Remis sehr zufrieden.“