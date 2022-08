Ritzing weiter in der Erfolgsspur: 2:0-Sieg gegen Schattendorf

Details Dienstag, 16. August 2022 12:44

Einen Auftakt nach Maß legte der SC Ritzing in die neue Spielzeit der Burgenlandliga hin, als man aus den ersten drei Begegnungen sieben Punkte herausholte und somit umgehend an die so starken Leistungen aus der vergangenen Saison anknüpfte. Der Liganeuling SV Schattendorf hatte es schwer, gegen den übermächtigen Gegner zu bestehen, zeigte aber eine adäquate Leistung und konnte die Niederlage in Grenzen halten.

Ritzing dominierte das Spiel

Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen auf dem Spielfeld und kamen auch zu etlichen Torchancen. Zweimal war es Lazar Cvetkovic, der den Ball nicht im Kasten der Gäste unterbringen konnte, auch Vait Ismaili, Lukas-Stefan Weber und Necdet Yörük beteiligten sich am Vergeben guter Tormöglichkeiten. Die Gäste warfen sich mit Elan in die Zweikämpfe und konnten mit dem torlosen Remis in die Halbzeitpause gehen.

Erlösendes Tor für die Hausherren

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff fiel dann der erste Treffer für die Furtner-Truppe, Daniel Wolf wurde mit einem Superpass in die Tiefe auf die Reise geschickt, Necdet Yörük nahm seinen Stanglpass gekonnt an und das Leder zappelte im Gehäuse der Auswärtigen zur 1:0-Führung. Man konnte förmlich das Aufatmen auf der Betreuerbank von Ritzing hören. In der Folge beherrschten die Einheimischen weiterhin das Spielgeschehen, mussten aber lange auf den zweiten Treffer warten, der erst in der 85. Minute zustande kam. Ein raffiniert getretener Freistoß kam in den Strafraum geflogen, Szabolcs Tamas kam herangebraust und wuchtete das Leder mit dem Kopf ins Tor der Auswärtigen zum 2:0. Die Gäste spielten in der zweiten Hälfte wacker mit, ohne dabei aber zu hochkarätigen Torchancen zu kommen.

Stimmen zum Spiel

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„In der ersten Halbzeit haben wir schon einige gute Tormöglichkeiten gehabt, konnten diese aber nicht verwerten, da der Schattendorfer Torwart ausgezeichnet gehalten und unsere Torchancen zunichtegemacht hat. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch die nötigen Tore erzielt. Alles in allem waren wir die gesamte Spielzeit die tonangebende Mannschaft und haben verdient gewonnen.“

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Wir haben gegen eine hervorragende Mannschaft verloren und uns trotzdem achtbar aus der Affäre gezogen, wobei ein glücklicher Punktegewinn machbar gewesen wäre. Meine Mannschaft hat leidenschaftlich verteidigt und auch offensive Momente gehabt.“