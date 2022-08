Andau zerlegt Güssing in alle Einzelteile

Details Dienstag, 16. August 2022 12:44

Die beiden Tabellenkinder, der FC Andau und der SV Güssing, trafen sich am Montag in der Burgenlandliga zum Meisterschaftsspiel der 4. Runde. Beide Mannschaften sind mäßig in die neue Meisterschaft gestartet und benötigten Punkte wie das tägliche Brot. Andau spielte sich vor allem in der ersten Halbzeit in einen Spielrausch und gewann das Kellerduell mit 6:0. Das Ergenis offenbart dabei nicht, dass Güssing mit seinen hochkarätigen Torchancen viel zu leichtfertig umgegangen ist und daher kein Tor erzielt hat.

Andau war effizienter im Torabschluss

In den Anfangsminuten waren die Gäste die spielbestimmende Mannschaft und kamen zu sogenannten Halbchancen. In der 12. Minute fiel dann der erste Treffer für den FC Andau durch Maximilian Mikula zum 1:0: Er bekam im Strafraum den Ball und schoß ihn mittig ins Tor. Dem Güssinger Torwart wurde hier wohl die Sicht verdeckt. Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es erneut im Tor der Gäste: Nach einer guten Flanke war Patrik Sabo zur Stelle und spitzelte das Leder ins Tor der Auswärtigen zur 2:0-Führung. In der 32. Minute gab es einen Lattenschuss der Güssinger, zwei Minuten später lief ein Güssinger allein auf den Goalie der Hausherren zu, konnte das Spielgerät aber nicht in deren Gehäuse unterbringen. Das hätte leicht der Ausgleich sein können. Dafür kam Andau in der 36. Minute zu einem weiteren Treffer, als Marek Szabo den Goalie der Güssinger im Nachschuss zum 3:0 bezwingen konnte. Zwischendurch hatten die Güssinger eine weitere hochkarätige Torchance, welche wieder vergeben wurde. Den Torreigen in der ersten Halbzeit beendete Patrik Sabo, als er ein Solo gekonnt abschloss, sodass mit der 4:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Von Güssing kam keine Gegenwehr

Kaum war die Begegnung wieder angepfiffen, war es abermals Patrik Sabo, der mit seinem dritten Treffer auf 5:0 per Elfmeter erhöhte. In der 68. Minute gab es einen weiteren Strafstoß für die Hausherren, dieses Mal ließ sich Lukas Cambal die Chance nicht entgehen und sorgte für den 6:0-Endstand. Es war ein in Summe verdienter Sieg der Hausherren, die sich nun im Tabellenkeller wieder etwas Luft verschafft haben.

Stimme zum Spiel

Roland Peck, Obmann FC Andau:

„Wir waren über 90 Minuten die spielbestimmende Mannschaft, hatten das Spiel fest in Griff. Der Mann des Tages war unser Torhüter Juraj Hajduch, der einige hochkarätige Torchancen der Gäste zunichtemachte. Nach der 4:0-Führung knapp vor der Pause war die Begegnung dann entschieden. Am Samstag haben wir nach der 1:4-Niederlage gegen Sankt Margarethen ein gemeinsames Mittagessen und eine Aussprache mit den Spielern gehabt und die Mannschaft hat heute ihre Reaktion mit einer Superleistung gezeigt.“