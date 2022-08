Neuer Tabellenführer! Parndorf überrennt Deutschkreutz mit 5:0

Details Samstag, 20. August 2022 09:33

Am Freitagabend empfing der SC/ESV Parndorf 1919 den FC Deutschkreutz zum Topspiel dieser Runde in der Burgenlandliga. Beide Mannschaften befinden sich punktgleich im vordersten Drittel der Tabelle, wobei die Hausherren als Favorit in diese Begegnung gingen. Diese wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und fertigten den Tabellennachbarn glatt mit 5:0 ab. In dieser Form haben die Parndorfer keinen Gegner zu fürchten, sie setzten sich nach diesem Sieg an die Tabellenspitze.

Fulminanter Start der Hausherren

Die Hausherren zeigten von Beginn an, wer der Herr im Stadion ist und kamen gefährlich vor das Tor der Gäste. In der 8. Minute brachte der erste Eckball der Heimischen sofort die 1:0-Führung: Neuzugang Jacub Sulc scherzelte den Ball an den zweiten Pfosten, wo Mario Wendelin komplett alleinstehend locker einschieben konnte. Nur zwei Minuten später hämmerte Lukas Umprecht das Leder nach einem Assist von Jacub Sulc zum 2:0 in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Im Anschluss daran legte die Hafner-Truppe eine künstlerische Pause ein, bevor es in der 34. Minute erneut im Kasten der Auswärtigen klingelte: Ein schneller Einwurf von rechts fand Mario Wendelin, der im Strafraum die Übersicht bewahrte und den frei stehenden Marius Charizopulos fand, der nur mehr zum 3:0 einschieben musste. In der 39. Minute fand ein Pass in die Tiefe von Lukas Umprecht Dominik Puster, der ganz cool blieb und ins lange Eck per Innenstange zum 4:0 einschob. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit so gut wie nichts zu sehen.

Parndorf schaltet zwei Gänge zurück

In der zweiten Spielhälfte ließen es die Heimischen gemächlicher angehen, kamen aber trotzdem zu einem weiteren Treffer: Ein perfekt getretener Eckball von Marius Charizopulos fand Lukas Umprecht, der per Kopf wieder komplett alleinstehend zum 5:0 einnicken konnte. Die erste und einzige richtige Torchance hatten die Gäste in der 80. Minute, als der kurz zuvor eingewechselte Marc Haiden einen guten Schnittball zur Mitte spielte, wo Julian Salamon allein vor dem Keeper auftauchte und den Ball ganz knapp neben die Stange setzte. Bei den Hausherren ragten Lukas Umprecht und Marius Charizopulos aus einer exzellent spielenden Parndorfer Mannschaft hervor.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„Die frühen Tore haben uns natürlich in die Karten gespielt, danach haben wir hervorragend gespielt, sind auch zu etlichen Torchancen gekommen und sind verdient mit der 4:0-Führung in die Pause gegangen. Nach dem Wiederanpfiff haben wir das Spiel weiterhin dominiert, haben noch das 5:0 geschossen – schlussendlich ein klarer Sieg meiner Mannschaft. Trotz der klaren Ergebnisse in den letzten vier Spielen bleiben wir auf dem Boden. Noch haben wir nichts erreicht.“

Mario Pürrer, Trainer FC Deutschkreutz:

„Die ersten beiden Gegentore resultierten aus Eigenfehlern, meine Spieler zeigten zu viel Respekt vor Parndorf. Es war heute nicht unser Tag, wir haben im Spielaufbau zu viele Fehler gemacht und kamen kaum zu einem Abschluss vor dem Parndorfer Tor. Wir werden das Spiel analysieren und aus den Fehlern lernen.“