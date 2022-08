Klingenbach lässt die Muskeln spielen: 2:1-Sieg gegen Bad Sauerbrunn

Details Samstag, 20. August 2022 09:52

Der ASK Klingenbach empfing am Freitagabend den SC Bad Sauerbrunn zum Meisterschaftsspiel in der 5. Runde der Burgenlandliga. Klingenbach hat am Montag seine erste Niederlage der Saison bezogen. Die Gäste waren weiterhin ohne eine Niederlage und wollten das auch bleiben. Saisonübergreifend hat Bad Sauerbrunn nach elf Begegnungen gestern die erste Niederlage bezogen, Klingenbach konnte nach einer ansehnlichen Leistung wieder voll punkten und sich auf den zweiten Tabellenrang vorschieben.

Die Hausherren waren von Beginn an stark

Von Beginn weg waren die Hausherren die dominierende Mannschaft auf dem Spielfeld, mit gekonnten Kombinationen kamen sie immer gefährlich vor das Gehäuse der Auswärtigen. Bereits in der 11. Minute entstand die erste hochkarätige Torchance für die Heimischen, als Schiedsrichter Jan Uwe Thiel nach einem Foul an Mirza Sejmenovic im Strafraum auf den Punkt zeigte. Der Gefoulte selbst trat an, aber der junge Goalie Lukas Stifter im Tor der Auswärtigen konnte diesen bravourös bändigen – es blieb beim 0:0. Aber in der 24. Minute war es dann doch so weit: Ein Eckball kam in den Strafraum der Gäste geflogen, Filip Chromy stand goldrichtig und nickte das Leder zur 1:0-Führung für die Heimischen ein. Nur sieben Minuten später verlängerte Thomas Klemenschitz nach einem schön vorgetragenen Angriff und einem hohen Ball mit dem Kopf zu Alexander Hofleitner, der sich allein mit dem Ball auf die Reise machte und den Goalie der Auswärtigen überwand. Nun stand es 2:0. Die Hausherren blieben weiter am Drücker, hatten einige gute Tormöglichkeiten, welche aber zu keinem weiteren Tor führten. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, in der 41. Minute hatten sie eine sogenannte Halbchance, aber das war es dann schon. Mit der 2:0-Führung für die Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Später Anschlusstreffer für Bad Sauerbrunn

Nach dem Seitenwechsel war es Alexander Hofleitner, der mit einem Schuss die erste Torchance hatte, aber das Leder strich über das Tor. In der 56. Minute schickte der Schiri den Bad Sauerbrunner Kapitän Thomas Ofner mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen. In der 80. Minute hielt der Goalie der Auswärtigen einen Schuss von Christopher Pinter, im Gegenzug fiel dann der Anschlusstreffer: Ein hoher Ball wurde nach vorn geschossen, Goalgetter Michal Kozak bekam das Leder und lupfte es über den Goalie der Hausherren zum 1:2-Anschlusstreffer. Trotz numerischer Unterzahl bestimmten nun die Gäste das Spiel, aber ein zweiter Treffer wollte ihnen nicht mehr gelingen.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Kohfidisch:

„Wir sind ganz gut in das Spiel gekommen, sind gut gestanden, haben viele Zweikämpfe gewonnen und haben die ersten 30 Minuten ganz klar dominiert. Nach der Pause haben wir weiterhin eine Überlegenheit gehabt, konnten aber etliche Torchancen nicht verwerten.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Klingenbach hat von Beginn an mit seinen großen Spielern das Optimum herausgeholt, die den Ball immer weitergescherzelt haben, wir sind in der ersten Halbzeit nicht zur Geltung gekommen. Erst Ende der zweiten Halbzeit sind wir trotz numerischer Schwächung ins Spiel gekommen und hätten fast den Ausgleich erzielt.“