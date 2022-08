Schattendorf lässt Markt Allhau keine Chance

Details Sonntag, 21. August 2022 10:48

Der Aufsteiger SV Schattendorf war mit einem Sieg in der Burgenlandliga in die neue Saison gestartet, dem folgten drei Pleiten am Stück. Nun kam mit dem UFC Markt Allhau ein unberechenbarer Gegner in das Grenzstadion. Die Hausherren bestimmten über weite Strecken das Spielgeschehen, konnten sich am Spielende über den zweiten Sieg in dieser Saison freuen und kletterten vier Ränge nach oben.

Zaghafter Beginn beider Mannschaften

Die Begegnung startete mit einem beidseitigen Abtasten beider Mannschaften, Torraumszenen waren Mangelware. In der 22. Minute starteten die Hausherren einen schnellen Angriff über die Seite, das Leder kam zu Goalgetter Patrick Derdak und der ließ sich die Chance nicht entgehen, den 1:0-Führungstreffer zu erzielen. Das war für die Hausherren sozusagen der Befreiungsschlag, denn von jetzt an spielte die Wagentristl-Truppe wie aus einem Guss und lukrierte einige Torchancen, die aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Von den Gästen war in der ersten Halbzeit nicht viel zu sehen, eine gute Torchance knapp vor dem Pausenpfiff war die einzige Ausbeute. Mit der knappen 1:0-Führung wurden die Seiten gewechselt.

Schattendorf macht den Sack zu

Nach dem Wiederanpfiff kamen die Hausherren voller Elan aus der Kabine und erzielten in der 48. Minute die 2:0-Führung, als Mátyás Krizsonits völlig allein vor dem Goalie der Gäste auftauchte und das Leder in das Gehäuse der Auswärtigen einschob. Die Gäste hatten nun eine große Tormöglichkeit, auf 1:2 zu verkürzen, aber Jan Krutzler vergab diese. Nur zehn Minuten später fiel das 3:0 für Schattendorf: Niklas Wukovich zog von der rechten Seite in den Strafraum hinein, legte sich das Leder auf den linken Fuß und erzielte in Arjen-Robben-Manier einen sehenswerten Treffer. Damit war das Spiel gelaufen. In der 87. Minute erzielte Michael Tripaum den Ehrentreffer für die Gäste. Mit diesem Sieg hat die Mannschaft von Schattendorf ihrem Torhüter und Obmann Alexander Bernhardt zu dessen 40. Geburtstag das schönste Geschenk gemacht.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Nach den drei verlorenen Begegnungen war zu Beginn der ersten Halbzeit schon eine gewisse Verunsicherung bei meiner Mannschaft zu spüren, aber nach dem 1:0 lief es dann besser. Summa summarum war es nach der gezeigten Leistung meiner Mannschaft ein verdienter Sieg.“

Ewald Musser, Pressesprecher UFC Markt Allhau:

„Das war heute eine Katastrophe, wie wir aufgetreten sind. Wir haben gegen einen keineswegs überragenden Gegner sang- und klanglos mit 3:1 verloren. Wir haben in der zweiten Halbzeit mit Auswechselungen das Ruder noch versucht herumzureißen, das ist uns aber nicht gelungen.“