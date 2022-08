Horitschon legt den Schalter um: 3:0-Sieg gegen Tabellenführer Ritzing

Details Sonntag, 21. August 2022 11:01

Der ASK Horitschon empfing am späten Samstagnachmittag den Tabellenführer der Burgenlandliga, den SC Ritzing, im heimischen Stadion. Die Gäste kamen mit stolz geschwellter Brust als Spitzenreiter zum Tabellenvorletzten, wurden aber ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und fuhren mit einer 0:3-Niederlage nach Hause. Die Hausherren zeigten ein kräftiges Lebenszeichen und gewannen die Partie aufgrund der in der zweiten Spielhälfte gezeigten Leistung.

Frühes Tor für die Hausherren

Über 300 Zuschauer wollten die Begegnung sehen und hofften, soweit sie Anhänger von Horitschon waren, auf den ersten Sieg in dieser Saison. Bereits in der 10. Minute kam es zur 1:0-Führung für die Hausherren, als ein wohltemperierter Eckball in den Strafraum der Gäste geflogen kam und Martin Gosztola goldrichtig stand, um einzunetzen. In der 33. Minute zeigte Schiedsrichter Markus Kouba nach einem Handspiel im Ritzinger Strafraum auf den Punkt. David Gräf ließ sich diese Chance nicht entgehen und erhöhte auf 2:0. Der Verursacher des Handspieles, Roman Bobak, musste mit der gelb-roten Karte vorzeitig zum Duschen. Ab diesen Zeitpunkt gab es wütende Angriffe der Auswärtigen, aber Necdet Yörük, Lukas-Stefan Weber und Lazar Cvetkovic brachten das Spielgerät nicht im Tor der Heimischen unter. Mit der 2:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Horitschon hatte eine optische Überlegenheit

In der zweiten Halbzeit kontrollierten die Hausherren dank des numerischen Übergewichtes das Spiel und kamen in der 55. Minute zu einem Penalty, nachdem David Gräf im Strafraum der Ritzinger gefoult wurde. Philip Wessely legte sich das Leder zurecht, aber er scheiterte an Ivan Kardum, dem Goalie der Auswärtigen. In der 65. Minute fiel dann die Entscheidung, als Manuel Baumgartner das Leder zur 3:0-Führung im Kasten der Auswärtigen versenkte. Bis zum Spielende kontrollierte die Leser-Elf das Spiel, von den Gästen kam aufgrund der Unterzahl nicht mehr viel, sodass die Hausherren den ersten Sieg der Saison bejubeln konnten.

Stimmen zum Spiel

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

"In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe, beide Mannschaften schenkten sich nichts. Natürlich haben uns der Elfmeter und der Ausschluss eines Ritzinger Spielers in die Karten gespielt. In der zweiten Spielhälfte haben wir das Spiel diktiert und sind schlussendlich als verdienter Sieger vom Platz gegangen."

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

"Solche Tage gibt es halt im Fußball, wo nichts zusammenpasst. Ein Spieler verletzte sich beim Aufwärmen, Szabolcs Tamas habe ich wegen einer Verletzung ausgewechselt und dann noch die gelb-rote Karte von Roman Bobak. Ich musste die Mannschaft dreimal umstellen, darum sind wir nie so richtig ins Spiel gekommen. Es war heute ein Tag zum Vergessen."