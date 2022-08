Aufatmen in Oberwart: 2:1-Sieg in Pinkafeld dank Doppeltorschütze Thomas Herrklotz

Details Sonntag, 21. August 2022 11:08

Eine interessante Begegnung versprach das Meisterschaftsspiel in der 5. Runde der Burgenlandliga zu werden, als sich der SC Pinkafeld und der SV Klöcher Bau Oberwart in der Meisterfrost-Arena duellierten. Beide Mannschaften haben sich in dieser Saison noch nicht mit Ruhm bekleckert und sehnen sich nun nach einem vollen Erfolg. Die Gäste hatten während der gesamten Spielzeit eine optische Überlegenheit und kamen dank ihrem Goalgetter Thomas Herrklotz zu dem 2:1-Auswärtserfolg.

Taktisch geprägte erste Halbzeit

Über 500 Zuschauer waren zur Begegnung ins Meisterfrost-Stadion gekommen und sahen in der ersten Halbzeit ein Spiel, das taktisch geprägt war. Keine Mannschaft wollte etwas riskieren, sodass die meisten Aktionen rund um den Mittelkreis stattfanden. Die Gäste hatten Torchancen durch Andreas Radics und Lukas Zapfel, sein Geschoss konnte Goalie Andreas Diridl bändigen. Die Hausherren kamen meistens durch Standards vor das Gehäuse der Auswärtigen, ohne aber einen Treffer zu erzielen.

Offener Schlagabtausch in Spielhälfte zwei

In der zweiten Halbzeit mussten die Zuschauer bis zur 56. Minute warten, ehe sie einen Torjubel loslassen konnten. Dieses Mal waren die Oberwarter Fans an der Reihe, als Goalgetter Thomas Herrklotz nach einem Zuckerpass von Andreas Radics das Leder gekonnt annahm und zur 1:0-Führung einnetzte. Aber die Freude der Oberwarter währte nicht lange, denn bereits drei Minuten nach dem Führungstreffer war es David Korherr, der nach einem schweren Abwehrfehler der Gäste den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Im Anschluss daran hatte die Monschein-Truppe weiter gute Tormöglichkeiten, konnte diese aber in keine weiteren Tore ummünzen. Besser machten es in der 75. Minute die Gäste: Eine zielgenaue Flanke von Andreas Radics erreichte Thomas Herrklotz, der nahm das Leder volley zum 2:1 für die Auswärtigen. Nun warfen die Hausherren alles nach vorn, aber der Ausgleichstreffer wollte ihnen einfach nicht gelingen. Großes Aufatmen bei den Gästen nach diesem Erfolg, die nach dem Abgang von Trainer Florian Hotwagner von Interimstrainer Patrick Tölly und Sportkoordinator Peter Lehner an der Seitenlinie betreut wurden.

Stimmen zum Spiel

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und wenig Torchancen. In der zweiten Halbzeit haben wir nach unserem Ausgleichstreffer weitere Torchancen gehabt, in Führung zu gehen, aber das ist uns leider nicht gelungen.“

Peter Lehner, Sportkoordinator SV Klöcher Bau Oberwart:

„Das Spiel war in der ersten Halbzeit von Taktik geprägt, keine Mannschaft wollte einen Fehler machen, wir waren aber spielbestimmend. Nach der 1:0-Führung hat unsere Abwehr einen haarsträubenden Fehler gemacht, so etwas darf einfach nicht passieren.“