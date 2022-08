Kohfidisch lässt Andau vor eigenem Publikum keine Chance

Details Montag, 22. August 2022 12:25

Der ASK Kohfidisch empfing in der 5. Meisterschaftsrunde der Burgenlandliga den Aufsteiger FC Andau. Am Samstag musste das Spiel abgesagt werden, wegen Land unter. Die Absage war natürlich für die Nordburgenländer extrem schlecht, denn sie mussten wieder die Heimreise von etwa 135 Kilometern antreten, um am Sonntag wieder neu zur Begegnung anzureisen. Die Hausherren kannten aber kein Pardon und fertigten die Andauer mit 4:1 ab, wobei die Gäste noch Glück hatten, dass das Ergebnis nicht weitaus höher ausgefallen ist, denn viele Torchancen wurden von den Hausherren zu leichtfertig vergeben.

Hausherren waren drückend überlegen

Nachdem der Boden über Nacht das ganze Wasser aufgesaugt hatte, war der Fußballplatz heute bespielbar. Die 350 Zuschauer sahen eine rassige, aber einseitige Begegnung. Bereits in der 8. Minute hatte Julian Binder den ersten Hochkaräter vor den Füßen, aber er scheiterte am Andauer Goalie. In der Folge gab es noch weitere gute Einschussmöglichkeiten für die Hausherren, aber es kam kein zählbarer Erfolg heraus. Die Gäste hatten nur vereinzelte Annäherungsversuche an das gegnerische Tor, aber keine zwingenden Torchancen. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Frühes Tor für Kohfidisch

Kaum hatte der Schiedsrichter das Spiel wieder angepfiffen, klingelte es bereits im Tor der Gäste: Von Bence Vajda kam eine wohltemperierte Flanke in den Strafraum geflogen, Julian Binder stand goldrichtig und netzte zur 1:0-Führung ein. Aber lang währte die Freude der Heimischen über die Führung nicht, denn nur acht Minuten später schlug Bence Vajda über das Leder, der Andauer Loic Barthelemy Tenlep Tenlep war zur Stelle und es stand 1:1. In der 66. Minute war es Florian Csencsits, der nach einer Flanke von Kevin Hasler auf 2:1 für die Heimischen erhöhte. Nun spielten nur noch die Hausherren und schnürten den Gegner in dessen Spielhälfte ein. Wieder war es Kevin Hasler, der mit einem Superpass den frei stehenden Nicolas Oswald bediente, der nicht lange herumfackelte und zum 3:1 einnetzte. In der Nachspielzeit war es wiederum Nicolas Oswald, der dieses Mal ein Zuspiel von Bence Vajda zum 4:1-Endstand verwertete. Mann des Spieles war Kevin Hassler, der auf der rechten Seite immer für Unruhe sorgte und seine Mitspieler mit etlichen Torvorlagen bediente.

Stimme zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Wir waren von der ersten Minute an feldüberlegen und hätten aufgrund der vielen Torchancen weitaus höher gewinnen können und müssen. Wir wollen am nächsten Wochenende in Güssing so weitermachen und dann wären wir unserem Ziel, sich im Mittelfeld der Tabelle zu positionieren, ein Stück näher.“