Übermächtige Oberwarter zerbombten Ritzing mit 6:1

Details Samstag, 24. September 2022 10:52

Am Freitagabend kam es in der Burgenlandliga zu einer interessanten Begegnung. Der SV Klöcher Bau Oberwart traf auf den SC Ritzing. Nach einem schlechten Saisonbeginn kam die Truppe von Patrick Tölly immer besser in die Gänge, in der letzten Runde konnten sie einen klaren 4:0-Auswärtserfolg gegen Bad Sauerbrunn feiern. In einer, für die Fans von Oberwart unterhaltsamen und torreichen Partie konnte sich die Heimmannschaft mit 6:1 für ihre gute Leistung belohnen.

Oberwart startete fulminant

Besser hätte die Begegnung für die Hausherren nicht beginnen können, bereits in der 6. Minute klingelte es im Kasten der Gäste. Eine schön vorgetragene Kombination auf der linken Seite schloss Andreas Radics zur 1:0 Führung für die Einheimischen ab. Nur sechs Minuten später war es Goalgetter Thomas Herrklotz, der nach einem Superpass von Bernd Kager allein auf den Goalie der Auswärtigen zu sprintete und überlegen zum 2:0 einnetzte. Anschließend gab es eine wahre Orgie an nicht verwerteten Torchancen, eine 6:0 Pausenführung wäre möglich gewesen. Die Gäste kamen heute überhaupt nicht ins Spiel, geschuldet dem Fehlen dreier Leistungsträger und hatten dem Sturmlauf der Heimischen nichts entgegenzusetzen. Kurz vor dem Pausenpfiff war es wieder Thomas Herrklotz, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:0 erhöhte, nachdem er vier Spieler der Gäste ausgedribbelt hatte. Mit dieser klaren Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Der Torreigen ging weiter

Kaum hatte Schiedsrichter Christian Heiner die Partie wieder angepfiffen, setzte Stefan Wessely den Torreigen fort, als er nach einem Corner an den Ball kam und kompromisslos das Leder zum 4:0 über die Torlinie jagte. Nur zwei Minuten verkürzten die Gäste durch den eingewechselten Danijel Radosavljevic auf 1:4, aber nur acht Minuten später stellte Andreas Radics nach einer Standardsituation den vier Tore Vorsprung wieder her und erhöhte auf 5:1. Last, but not least war es Lukas Zapfel, der in der 71. Minute für den 6:1 Endstand sorgte. Die Mannschaft von Ritzing hat heute einen rabenschwarzen Tag erwischt und konnte froh sein, nicht zweistellig verloren zu haben.

Stimmen zum Spiel

Patrick Tölly, Trainer SV Klöcher Bau Oberwart:

„Wir haben eine ausgezeichnete Leistung gezeigt, der einzige Wermutstropfen war die schlechte Chancenauswertung meiner Mannschaft, nach dem 2:0 hätten wir viel früher den Sack zumachen können. Wir dürfen den Sieg nicht überbewerten und müssen weiterhin am Boden bleiben, aber wir sind auf dem richtigen Weg.“

Josef Furtner, Trainer SC Ritzing:

„Mit dem 1:6 waren wir noch gut bedient, uns haben drei Leistungsträger gefehlt, aber das soll keine Entschuldigung sein. Meine Mannschaft ist nicht in die Zweikämpfe gekommen und hat eine schlechte Leistung gezeigt. Wir können nur einen Haken unter das heutige Spiel machen und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.“