Parndorf verteidigt die Tabellenführung: 3:0 gegen Leithaprodersdorf

Am 10. Spieltag traf im Spitzenspiel der Burgenlandliga am Freitagabend der SC/ESV Parndorf 1919 auf den SV Leithaprodersdorf. In dieser Begegnung ging es um die Tabellenspitze, bei der die Gäste die erste Halbzeit dominierten und in Führung hätten gehen müssen, in der zweiten Halbzeit waren es die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft und schossen auch die nötigen Tore für den Sieg.

Gäste dominierten die erste Halbzeit

Über 350 Zuschauer waren in das Heidebodenstadion gepilgert, um das Spiel um die Tabellenspitze zu verfolgen. Die Gäste überraschend mit einem offensiven Fußball und dominierten in der ersten Halbzeit die Begegnung. Die erste hochkarätige Torchance für die Gäste hatte Benjamin Petö, als er allein vor dem Tor am ausgezeichneten Goalie der Hausherren, Dominik Krischke, scheiterte. Eine weitere Torchance hatte Leotrim Saliji, seinen Knaller von der 16-Meter-Linie konnte der Schlussmann der Einheimischen über die Latte drehen. Die dritte Tormöglichkeit hatte Noel Kustor, der das Spielgerät aus kurzer Distanz weit über das Gehäuse der Hausherren jagte. Auch die Hausherren hatten eine Torchance, diese wurde aber von Matus Mikus vergeben. Somit wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Parndorf wurde stärker

In der zweiten Halbzeit wurden die Heimischen stärker und kamen besser ins Spiel. Trainer Paul Hafner bewies ein glückliches Händchen, als er in der 63. Minute Jakub Sulc einwechselte und der dankte es ihm mit einem Doppelpack. In der 67. Minute eine Kopfballverlängerung von Oliver Augustini und Jacub Sulc war zur Stelle und es hieß 1:0 für Parndorf. Vier Minuten später ein Corner und wieder war es Jacub Sulc, der mit einem Kopfball auf 2:0 erhöhte. In der 79. Minute sprintete Matús Mikus in einen verunglückten Rückpass von Marcel Wölfer und erhöhte auf 3:0. Beide Mannschaften hatten in der Folge einige sogenannten Halbchancen, aber am Ergebnis änderte sich nichts mehr, sodass die Einheimischen mit diesem Sieg die Tabellenführung verteidigen konnten.

Stimmen zum Spiel

Simon Knöbl, Sportkoordinator SC/ESV Parndorf 1919:

„In der ersten Halbzeit war der Gegner überlegen, in der zweiten Spielhälfte sind wir besser geworden. Kämpferisch war die Leistung meiner Mannschaft absolut in Ordnung, dieses Mal haben wir aber etwas Spielglück gebraucht, aber mit dem 3:0 Sieg gehen wir zufrieden ins Wochenende.“

Peter Benes, Trainer SV Leithaprodersdorf:

„In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft, haben drei hochkarätige Torchancen vergeben. In der zweiten Halbzeit war die Begegnung bis zur 63. Minute offen geführt, die Einwechselung vom Parndorfer Jacub Sulc brachte uns dann auf die Verliererstraße. Es hat heute nicht sein wollen, dass wir ein Tor erzielen und haben trotz einer guten Mannschaftsleistung das Spiel verloren.“