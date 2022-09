Aufholjagd von Pinkafeld wurde mit dem Lucky Punch belohnt

Details Sonntag, 25. September 2022 10:15

Der ASK Kohfidisch traf am Samstag in der 10. Runde der Burgenlandliga auf den SC Pinkalfeld. Die Gastmannschaft zeigte in den letzten vier Begegnungen eine überragende Performance. Durch die vier Siege war die Brust enorm breit und auch in diesem Spiel wollte man wieder überzeugend spielen. Die Hausherren hingegen konnten aus den letzten vier Spielen nur einen vollen Erfolg erzielen. In der ersten Halbzeit führten die Kohfidischer mit 3:0, um am Spielende mit einer Niederlage das Spielfeld verlassen zu müssen.

Effiziente Hausherren erzielen drei Tore

An die 600 Zuschauer waren zu diesem Süd-Derby gekommen und wurden nicht enttäuscht. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und versuchten, in Führung zu gehen. Das gelang den Hausherren in der 22. Minute, als Julian Binder zur 1:0 Führung einnetzte. Vier Minuten später, war es Kevin Hasler, der auf 2:0 für die Einheimischen erhöhte. Aber das Toreschießen der Hausherren war damit nicht zu Ende, in 39. Minute steuerte Hannes Polzer einen Treffer zur 3:0 Führung bei. Die Gäste hatten auch gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten, sodass mit der klaren 3:0 Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Pinkafeld holte auf

Kaum hatte Schiedsrichter Florian Jandl die Partie wieder angepfiffen, hatte Julian Binder eine hochkarätige Torchance vergeben, das 4:0 wäre der Sieg gewesen. Im Gegenzug kamen die Auswärtigen zu ihrem ersten Treffer, Balint Nyirö war der Torschütze zum 1:3. Nun nahm das Offensivspiel der Gäste Fahrt auf und in der 64. Minute war es Nikolasz Ticián Nagy, der den 2:3 Anschlusstreffer erzielte. Die Pinkafelder hielten den Druck hoch und wurden mit dem 3:3 Ausgleichstreffer von Jan Mathias Röhrling in der 81. Minute belohnt. Von den Hausherren war bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr viel zu sehen, sie konnten keine guten Tormöglichkeiten kreieren. In der 90. Minute erzielte David Korherr den nicht mehr für möglich gehaltenen Siegestreffer der Gäste zum 4:3 Endstand.

Stimmen zum Spiel

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Die Niederlage war sehr bitter für uns, wir waren in der ersten Halbzeit sehr effizient und sind mit 3:0 in Führung gegangen, die hochkarätige Torchance gleich nach dem Wiederanpfiff durch Julian Binder hätte das 4:0 sein können und damit wären wir als Sieger vom Platz gegangen.“

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

„Kohfidisch hat in der ersten Halbzeit das Glück gehabt, jeder Schuss ein Treffer. Ich habe meiner Mannschaft in der Halbzeitpause gesagt, dass wir mutiger auftreten müssen, und sie hat es dann auch gemacht. Wir haben uns das Glück erkämpft und haben verdient gewonnen.“