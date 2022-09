Bann gebrochen! Bad Sauerbrunn holt gegen Rudersdorf zweiten Auswärtssieg

Details Sonntag, 25. September 2022 10:13

Am Samstagnachmittag traf der USVS Hausbauführer Rudersdorf in der 10. Runde der Burgenlandliga auf den SC Bad Sauerbrunn. Die Heimmannschaft musste trotz guter Leistung in den vorangegangenen Partien ein paar Mal als Verlierer den Platz verlassen. Bei den Gästen ist momentan der Wurm drin, vier Niederlagen und ein Remis aus den letzten fünf Begegnungen. Die Kremser-Elf schaffte nach einem Doppelschlag den Turnaround und ging als glücklicher Sieger vom Platz.

Bad Sauerbunn war optisch überlegen

Die Gäste nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen und kamen auch zu sehr guten Tormöglichkeiten, einmal stand Tomas Kubik allein vor dem Keeper, das andere Mal war es Michal Kozak, der den Goalie nicht überwinden konnte. Auch die Hausherren vergaben gute Tormöglichkeiten durch Ibrahim Sahin, Noah Frühmann und Denis Svaljek. Da die beiden Sturmreihen noch nicht das erforderliche Zielwasser getrunken hatten, wurden mit dem torlosen Remis die Seiten gewechselt.

Ein Doppelschlag der Gäste

Das Spiel stand nun auf des Messers Schneide, wer den ersten Treffer erzielt, wird das Spiel gewinnen. In der 64. Minute nahm sich Lukas Kornholz ein Herz und knallte das Leder aus circa 18 Meter zielgenau ins Kreuzeck des Gehäuses der Einheimischen. Ein Treffer der Marke „Tor des Monats“. Eine Minute später vergab Tomas Kubik eine weitere hochkarätige Torchance, ehe in der 66. Minute ein kurioses Tor zum 2:0 fiel: das Leder trullerte Richtung Torauslinie, alle Beteiligten dachten, dass der Ball diesen Weg einschlagen wird, aber er kam vom Pfosten zurück ins Spielfeld und Blitzgneißer Michal Kozak reagierte am schnellsten und schob das Leder über die Torlinie. In der 85. Minute vergab Michal Kozak die Chance, den Sack frühzeitig zuzumachen, als er einen Penalty über das Tor schoss.

Stimmen zum Spiel

Alfred Horvath, Trainer USVS Hausbauführer Rudersdorf:

„In den ersten 20 Minuten hatten wir uns schwergetan, ins Spiel zu kommen, im Anschluss daran war es eine offene Partie mit sehr guten Torchancen für uns. In der zweiten Halbzeit war es ein spannendes Spiel und beide Mannschaften wussten, wer das erste Tor schießt, der wird gewinnen. Leider konnten wir die vielen Ausfälle von Leistungsträgern nicht kompensieren, sodass wir wieder nach einer guten Leistung mit leeren Händen dastehen.“

Heinz Kremser, Trainer SC Bad Sauerbrunn:

„Wir waren größtenteils die überlegene Mannschaft und hatten eine Fülle an Torchancen vorgefunden, mindestens drei davon waren hochkarätig. Zusammenfassend kann ich sagen, dass unser Sieg in Ordnung geht, da wird es keine andere Meinung geben.“