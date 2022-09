Kein Sieger im Kellerduell zwischen Andau und Horitschon

Details Montag, 26. September 2022 08:59

Die Partie FC Andau gegen ASK Horitschon am Sonntagnachmittag schloss die 10. Runde der Burgenlandliga ab. Die Hausherren hatten nach dem Remis im letzten Auswärtsspiel wieder ein wenig Selbstbewusstsein getankt und wollten natürlich auf eigenem Rasen ihren zweiten Saisonsieg erringen. Aber die Gäste hielten tapfer dagegen und schafften kurz vor dem Spielende den 2:2-Ausgleich.

Kombinationen hatten Seltenheitswert

Beide Mannschaften starteten mit viel Kampf und Einsatz in diese Begegnung, es wurde um jeden Zentimeter Boden gekämpft. Es war kein Spiel für Fußball-Feinschmecker, dafür stand für beide Teams zu viel auf dem Spiel. In der 6. Minute gab es einen Strafstoß für die Auswärtigen nach einem Foul an Sebastian Trenkmann im Andauer Strafraum, den Penalty verwandelte Márk Szileszki souverän. In der Folge hatten die Gäste noch einige Torchancen, konnten diese aber nicht nutzen. In Minute 13 war es Maximilian Mikula, der mithilfe des Horitschoner Philip Wessely den 1:1-Ausgleich erzielte. Der Ausgleichstreffer beflügelte die Einheimischen, sie wurden nun leicht überlegen. In der 31. Minute gab es einen Corner für die Bauer-Truppe, im zweiten Anlauf flankte Patrik Sabo den Ball auf das kurze Eck, dort stand Lukas Cambal und köpfte das Leder zur 2:1-Führung in die Maschen des Gehäuses der Gäste. Bis zum Halbzeitpfiff gab es noch Tormöglichkeiten für die Gäste von Martin Gosztola und Sebastian Trenkmann, aber diese brachten keine Ergebnisveränderung, sodass mit der knappen 2:1-Führung für die Heimischen die Seiten gewechselt wurden.

Horitschon mit spätem Ausgleich

Nach der Pause änderte sich nicht viel am Spielgeschehen, es blieb ein zerfahrenes Spiel. In der 73. Minute gab es nach einem Gerangel mit Patrik Sabo die Rote Karte für Philip Wessely, sodass die Gäste das Spiel mit einem Mann weniger fortführen mussten. In der 81. Minute ließ Nico Wessely einen Freistoßknaller Richtung Andauer Tor los, der Goalie der Heimischen konnte das Leder nur abklatschen, Johannes Kutrovats war zur Stelle und fixierte den 2:2-Endstand.

Stimmen zum Spiel

Christian Bauer, Trainer FC Andau:

„Wir haben versucht, über den Kampf ins Spiel zu kommen. Da der Gegner dieselben Absichten hatte, war das Ergebnis ein zerfahrenes Spiel. Nach dem Feldverweis hatte ich gehofft, dass wir nun besser ins Spiel kommen, dem war aber nicht so, im Gegenteil, wir haben noch den Ausgleichstreffer kassiert.“

Wilhelm Leser, Trainer ASK Horitschon:

„Das war heute ein ganz schlechtes Landesligaspiel, mit vielen Fehlpässen auf beiden Seiten, teilweise geschuldet dem tiefen Boden. Es war bis zum Spielende ein reiner Kampf. In der Pause bin ich ein bisschen lauter geworden, denn wir haben durch unsere Unkonzentriertheit die Andauer wieder ins Spiel gebracht. Mit dem Ergebnis muss ich zufrieden sein, mit der mannschaftlichen Leistung bin ich es aber nicht.“