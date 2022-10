Lupenreiner Hattrick von David Korherr! Pinkafeld fügt Tabellenführer Parndorf erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:01

In der Burgenlandliga kam es an diesem Samstagnachmittag zu einem Spitzenspiel, der SC Pinkafeld traf auf den SC/ESV Parndorf 1919. Die Hausherren haben zurzeit einen imposanten Erfolgslauf und wollten den Tabellenführer ohne Punkte auf die Heimreise schicken. Nach einem spannenden Spielverlauf gelang es den Hausherren, dem Leader aus Parndorf die erste Saisonniederlage zuzufügen.

Schwacher Beginn beider Mannschaften

Beide Mannschaften kamen in den ersten Spielminuten nicht so richtig in Fahrt, es war alles Stückwerk, das auf dem Rasen produziert wurde. In der 13. Minute führte der erste Angriff der Gäste zur 1:0-Führung: Nach einem Eckball der Heimischen gelang es den Gästen, einen schnellen Konter zu lancieren, den Daniel Gruber erfolgreich abschloss. Die Gäste machten weiter Druck, aber in dieser Phase gelang den Hausherren der Ausgleichstreffer: eine tolle Einzelaktion von Jura Stimac, der an der Strafraumgrenze einen Parndorfer ausspielte und dann mit einem satten Schuss Parndorf-Goalie Dominik Krischke zum 1:1-Ausgleich überwand (30.). In der Folge gab es einige Halbchancen beider Mannschaften, ehe Torschütze Lukas Umprecht in der 43. Minute nach einem Fehlpass im Spielaufbau der Pinkafelder an den Ball kam und auf der rechten Seite allen davonlief. Mit viel Routine schob er den Ball am herauslaufenden Andi Diridl vorbei zur 2:1-Führung der Gäste, was auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Pinkafeld drehte das Spiel

In der zweiten Spielhälfte drängten die Hausherren sofort auf den Ausgleichstreffer, der ihnen dann in der 54. Minute auch gelingen sollte, als David Korherr nach einer Flanke von Niko Nagy das Leder im Kasten der Gäste unterbrachte. Die beiden Auswechselspieler, welche Trainer Christoph Monschein ins Spiel brachte, fügten sich sofort in die Mannschaft ein und setzten neue Impulse. Auf ein weiteres Tor mussten die Zuschauer bis zur 70. Minute warten, als David Korherr der Parndorfer Abwehr enteilte und den herauslaufenden Dominik Krischke zum 3:2-Führungstreffer überhob. In der 85. Minute machte David Korherr seinen Triplepack perfekt: Er rannte den Parndorfer Abwehrspielern wieder davon, Goalie Dominik Krischke war wieder ohne Chance, womit es bereits 4:2 für die Heimischen stand. Bei diesem 4:2-Erfolg für die Pinkafelder blieb es schlussendlich. Für Pinkafeld war es der sechste Sieg in Folge nach einem eher schlechten Saisonbeginn.

Stimme zum Spiel

Christoph Monschein, Trainer SC Pinkafeld:

"In der ersten Halbzeit war es ein holpriges Spiel ohne gute Kombinationen. In der Halbzeitpause habe ich meiner Mannschaft gesagt, das ist zu wenig, um als Sieger vom Platz zu gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann das gezeigt, was wir können. Die Auswechselspieler haben neue Impulse gesetzt, sodass wir schlussendlich verdient mit 4:2 gewonnen haben."