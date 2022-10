Derdak-Dreierpack! Schattendorf feiert Kirtag-Sieg gegen Kohfidisch

Details Sonntag, 02. Oktober 2022 10:05

Eine interessante Begegnung konnten die Zuschauer in Schattendorf erwarten, wo die Hausherren den ASK Kohfidisch zum Meisterschaftsspiel der 11. Runde in der Burgenlandliga empfingen. Beide Mannschaften sind im unteren Mittelfeld der Tabelle platziert und mit einem Sieg könnte man diese Position festigen. Dieses Vorhaben gelang nur den Hausherren, die Kohfidisch mit 4:0 bezwingen konnten.

Vorsichtiger Beginn beider Mannschaften

Vor einer imposanten Zuschauerkulisse begann dieses Spiel um eine Platzierung im Mittelfeld der Tabelle. Beide Mannschaften tasteten sich vorsichtig in die Begegnung, ein schönes Kombinationsspiel war Mangelware. So dauerte es bis zur 27. Minute, ehe Goalgetter Patrick Derdak das erste Mal zuschlug, als er ein Zuspiel im Strafraum der Gäste gekonnt annahm und kompromisslos zum 1:0 für die Heimischen einnetzte. Nur vier Minuten später ließ er seinen zweiten Treffer folgen: Ein Superpass in die Tiefe landete bei Patrick Derdak, der mit einem Schuss aus spitzem Winkel direkt ins Kreuzeck des Gehäuses der Auswärtigen zum 2:0 vollendete. Kohfidisch hatte in der ersten Halbzeit keine Torchancen zu verzeichnen, sodass mit der 2:0-Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Blitztor von Patrick Derdak

Kaum hatte Schiedsrichter Klemens Windisch das Spiel wieder angepfiffen, war es Patrick Derdak, der ein Zuspiel von Darko Anicic bekam und mit einem Lupfer den Goalie der Auswärtigen zur 3:0-Führung überwand. Das war das dritte Tor des Goalgetters und sein neuntes in der laufenden Saison. Nach diesem Treffer kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten einige hochkarätige Torchancen, aber Mark Horvath, Florian Csencsits und Kevin Hasler brachten das Leder nicht im Kasten der Hausherren unter, da der Goalie der Hausherren, Alexander Bernhardt, mit einigen exzellenten Paraden seine Kasten sauber hielt. In der 80. Minute war es der zuvor eingewechselte Mátyás Krizsonits, der einen Abpraller zum 4:0-Endstand einlochte. Mit sieben Punkten aus den letzten drei Spielen schaffte die Wagentristl-Truppe den Sprung ins Tabellenmittelfeld.

Stimmen zum Spiel

Alexander Bernhardt, Obmann SV Schattendorf:

„Es war ein verdienter Sieg an unserem Kirtag-Wochenende. Das 1:0 von Patrik Derdak war sozusagen der Dosenöffner für unseren klaren Sieg. Wir hatten mehr Spielanteile, deswegen war es ein verdienter Erfolg meiner Mannschaft, die den Sieg mit den Fans auf dem Schattendorfer Kirtag nun feiern können.“

Thomas Polzer, Obmann Stv. ASK Kohfidisch:

„Es war ein schlechtes Spiel, das kein Landesliganiveau gehabt hat. Schattendorf hat mit seinen ersten beiden Torchancen das 2:0 gemacht und hat verdient gewonnen. Wir haben in der zweiten Spielhälfte einige gute Tormöglichkeiten gehabt, bei einem frühzeitigen Anschlusstreffer hätten wir vielleicht noch eine Chance gehabt.“